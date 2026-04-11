Η Μίλαν γνώρισε μια βαριά εντός έδρας ήττα που την βάζει σε σοβαρούς μπελάδες στη μάχη για την έξοδο στο Champions League. Οι «ροσονέρι» ηττήθηκαν με 3-0 από την Ουντινέζε στο «Σαν Σίρο», αποτέλεσμα που αυξάνει την πίεση, καθώς συνεχίζουν τα αρνητικά αποτελέσματα στη Serie A και πλέον η θέση τους στην τετράδα δεν θεωρείται δεδομένη.

Μίλαν – Ουντινέζε 0-3

Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα στο 27ο λεπτό, όταν ο Μπαρτεσάγκι έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Η Ουντινέζε εκμεταλλεύτηκε το μομέντουμ και στο 37’ διπλασίασε τα τέρματά της με κεφαλιά του Εκέλενκαμπ. Η Μίλαν δεν μπόρεσε να αντιδράσει ουσιαστικά και στο 71’ ο Άτα με χαμηλό σουτ μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι παραμένει τρίτη, ωστόσο η απόστασή της από τους διώκτες μειώνεται, με την Κόμο να βρίσκεται πέντε βαθμούς πίσω και τη Γιουβέντους έξι, ενώ αμφότερες έχουν και παιχνίδι λιγότερο.

Τορίνο – Βερόνα 2-1

Στο Τορίνο, η ομώνυμη ομάδα συνέχισε την ανοδική της πορεία, επικρατώντας με 2-1 της Βερόνα και φτάνοντας στη δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία της στο πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ νωρίς με τον Σιμεόνε στο 6’, ενώ ο Κασαντέι στο 50’ έδωσε σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του. Η Βερόνα είχε ισοφαρίσει προσωρινά με τον Μπάουι, όμως δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το παιχνίδι και συνεχίζει να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, πολύ κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού.

Κάλιαρι – Κρεμονέζε 1-0

Σαρδηνία χαμόγελα για την Κάλιαρι, η οποία επέστρεψε στις νίκες μετά από περίπου δυόμισι μήνες, επικρατώντας 1-0 της Κρεμονέζε. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Εσπόσιτο στο 63ο λεπτό, αποτέλεσμα που δίνει σημαντική βαθμολογική ανάσα στους γηπεδούχους, οι οποίοι πλέον βρίσκονται έξι βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Από την άλλη πλευρά, η Κρεμονέζε παραμένει εκτός θέσεων υποβιβασμού μόνο λόγω ισοβαθμίας με τη Λέτσε.

Η βαθμολογία της Serie A