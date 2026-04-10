Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται εδώ και καιρό στη λίστα της Μίλαν, με τους «ροσονέρι» να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του, όπως αναφέρουν ιταλικά δημοσιεύματα.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός έχει ξεχωρίσει με τη φανέλα της Γκενκ, καταγράφοντας τη φετινή σεζόν 18 ασίστ και 3 γκολ, επιδόσεις που τον έχουν φέρει στο προσκήνιο.

Στην Ιταλία, τα μέσα ενημέρωσης τον αποθεώνουν, με αναφορές που τον χαρακτηρίζουν «βασιλιά των ασίστ», ενώ γίνεται και σύγκριση με τον Μπερνάρντο Σίλβα λόγω του αγωνιστικού του στυλ.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον, η Μίλαν εξετάζει και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις αριστεροπόδαρων παικτών, όπως εκείνη του Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς.