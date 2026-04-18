Η Λάτσιο πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Νάπολι, επικρατώντας με 2-0 στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» για την 33η αγωνιστική της Serie A και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για έξοδο στην Ευρώπη.

Νάπολι – Λάτσιο 0-2

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι παρουσιάστηκε άψογα οργανωμένη και δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να την απειλήσουν, κάτι που αποτυπώνεται και στο μηδέν παθητικό σε τελικές εντός εστίας καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι «λατσιάλι» άνοιξαν το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό, με τον Καντσελιέρι να βρίσκει δίχτυα μετά από πάσα του Τέιλορ.

Λίγο πριν την ανάπαυλα, η Λάτσιο είχε την ευκαιρία να αυξήσει το προβάδισμά της, όμως ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς απέκρουσε το πέναλτι του Ζακάνι στο 31’. Τελικά, το δεύτερο γκολ ήρθε στο 57’, όταν ο Μπάσιτς διαμόρφωσε το τελικό 2-0, «κλειδώνοντας» τη νίκη για την ομάδα της Ρώμης.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Λάτσιο ανέβηκε στην 9η θέση της βαθμολογίας με 47 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Αντόνιο Κόντε παρέμεινε αρκετά πίσω από την κορυφή, έχοντας πλέον απόσταση 12 βαθμών από την πρωτοπόρο Ίντερ, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου.

Ουντινέζε – Πάρμα 0-1

Με «χρυσό» σκόρερ τον Νέστα Ελφέζ, η Πάρμα πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Ουντινέζε, επικρατώντας με 1-0 για την 33η αγωνιστική της Serie A.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 51ο λεπτό, όταν ο Γάλλος επιθετικός εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Γκάμπριελ Στρεφέτσα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας ένα πολύτιμο «διπλό» στην ομάδα του.

Με αυτή τη νίκη, η Πάρμα έκανε αποφασιστικό βήμα για την παραμονή της στην κατηγορία, καθώς απομακρύνθηκε στο +12 από τη ζώνη του υποβιβασμού, πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν.