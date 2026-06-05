Ο Βασίλης Σπανούλης βρίσκεται στην Αθήνα, λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία του με τον Άρη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, και το βράδυ της Πέμπτης (4/6) είχε μια ξεχωριστή συνάντηση με τον Μάικ Τζέιμς.

Ο Έλληνας τεχνικός και ο Αμερικανός γκαρντ δείπνησαν σε γνωστό εστιατόριο της Βουλιαγμένης, ανανεώνοντας τη συνάντησή τους μετά από εκείνη που είχαν πραγματοποιήσει πριν από μερικούς μήνες, όταν ο άσος της Μονακό είχε βρεθεί στην Ελλάδα για τα παιχνίδια των Μονεγάσκων απέναντι στον Ολυμπιακό στα playoffs της EuroLeague.

Οι δύο άνδρες διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις από τη συνεργασία τους στη Μονακό, με τον Σπανούλη να καθοδηγεί τον Τζέιμς σε μια ιστορική πορεία μέχρι τον τελικό της EuroLeague το 2025. Η κοινή τους παρουσία στη Βουλιαγμένη δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς οι φωτογραφίες από το δείπνο τους έγιναν γρήγορα θέμα συζήτησης στον μπασκετικό κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάικ Τζέιμς παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης στα γαλλικά playoffs, λόγω της διαμάχης που υπάρχει με τη Μονακό αναφορικά με οικονομικές οφειλές, γεγονός που του έδωσε την ευκαιρία να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να συναντήσει ξανά τον πρώην προπονητή του.