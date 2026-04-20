Στους 2.387 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών στον Λίβανο από την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που μετέδωσε το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA) της χώρας, επικαλούμενο τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών της λιβανικής κυβέρνησης.

Ο νέος απολογισμός καταγράφει αύξηση 93 θανάτων σε σχέση με τα τελευταία επίσημα στοιχεία που είχε δώσει στη δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου την περασμένη Παρασκευή. Παράλληλα, το πρακτορείο αναφέρει πως οι τραυματίες από την αρχή της σύρραξης ανέρχονται πλέον σε 7.602.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, νωρίτερα τη Δευτέρα, το πρακτορείο ειδήσεων Mehr —το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC)— μετέδωσε στοιχεία του επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ιατροδικαστικής, σύμφωνα με τα οποία 3.375 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ιράν κατά την ίδια χρονική περίοδο.