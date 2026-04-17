Σε εφαρμογή τέθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή η δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή της από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, ο λιβανικός στρατός κατήγγειλε σύντομα παραβιάσεις της ανακωχής από την ισραηλινή πλευρά στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η εκεχειρία ήρθε ενάμιση μήνα μετά την έναρξη της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν σφοδρά πυρά στον νότιο τομέα της Βηρυτού, πιθανότατα στο πλαίσιο πανηγυρισμών.

Εικόνες του AFP έδειξαν πολίτες να επιστρέφουν στα νότια προάστια της Βηρυτού, τα οποία είχαν αποτελέσει στόχο ισραηλινών βομβαρδισμών τις προηγούμενες ημέρες. Κάποιοι κρατούσαν πορτρέτα του πρώην ηγέτη της Χεζμπολά Χασάν Νασράλα, που σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό της ισραηλινής αεροπορίας το 2024.

«Είμαστε εξαντλημένοι από τον πόλεμο» και «θέλουμε ασφάλεια και ειρήνη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 61χρονη Τζαμάλ Σεμπάμπ από τη Βηρυτό, αποτυπώνοντας την κόπωση των πολιτών.

Λίγες ώρες αργότερα, ο λιβανικός στρατός κατηγόρησε το Ισραήλ για «παραβιάσεις» της εκεχειρίας, κάνοντας λόγο για «αρκετές ισραηλινές επιθέσεις» και «σποραδικούς βομβαρδισμούς» που έπληξαν χωριά του νότου. Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν την άμεση επιστροφή τους στις περιοχές αυτές.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει τις θέσεις του στο νότιο Λίβανο και προειδοποίησε τους αμάχους να μην πλησιάζουν τη νότια όχθη του ποταμού Λιτάνι. Παρά τις προειδοποιήσεις, δημοσιογράφοι του AFP κατέγραψαν τεράστια μποτιλιαρίσματα βόρεια του ποταμού, με πολίτες να επιχειρούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Αντιδράσεις και νέες συγκρούσεις

Η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι «βομβάρδισε συγκέντρωση ισραηλινών στρατιωτικών κοντά στην πόλη Χιάμ», σε αντίποινα για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI επιβεβαίωσε βομβαρδισμούς στην περιοχή Χιάμ και Ντεμπίν, καθώς και έντονη δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν σε δεκαήμερη εκεχειρία και γνωστοποίησε την πρόθεσή του να οργανώσει συνάντηση στον Λευκό Οίκο ανάμεσα στον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε: «Ελπίζω ότι η Χεζμπολά θα συμπεριφερθεί καλά αυτή τη σημαντική περίοδο… Πρέπει επιτέλους να έχουμε ειρήνη!». Την ίδια ώρα, ο βουλευτής της Χεζμπολά Ιμπραήμ Μουσάουι διαβεβαίωσε ότι το κίνημα θα τηρήσει την εκεχειρία, εφόσον υπάρξει συνολικός τερματισμός των επιθέσεων εναντίον του.

Βαρύς απολογισμός και προοπτικές

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολά εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη υποστήριξης προς το Ιράν. Παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνηθεί στις 8 Απριλίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία, το Ισραήλ συνέχισε τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο. Σύμφωνα με τις αρχές της Βηρυτού, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πάνω από ένα εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισαν τη συμφωνία, με τον δεύτερο να κάνει λόγο για ευκαιρία «ιστορικής ειρήνης», επιμένοντας όμως στον αφοπλισμό της Χεζμπολά ως προϋπόθεση.

Παρά τη συμφωνία, οι μάχες συνεχίστηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή πριν τεθεί σε ισχύ η ανακωχή. Το υπουργείο Υγείας της Βηρυτού ανέφερε επτά νεκρούς και 33 τραυματίες από ισραηλινό βομβαρδισμό, ενώ η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις που προκάλεσαν τρεις τραυματισμούς στο βόρειο Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών πριν την εκεχειρία, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε 380 «στόχους» της Χεζμπολά στον Λίβανο. Στη Βηρυτό, ο δικηγόρος Ταρέκ Μπου Χαλίλ εξέφρασε αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της ειρήνης, λέγοντας: «Ξέρουμε ότι δεν μπορείς να παίρνεις τον Τραμπ κατά λέξη, κι ότι δεν είναι να εμπιστεύεσαι τον Νετανιάχου».

Όπως πρόσθεσε, «οι πιέσεις εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν και τα λάθη του Νετανιάχου και του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο» ήταν εκείνες που τους ανάγκασαν να αποδεχθούν την κατάπαυση του πυρός.