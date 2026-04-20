Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενισχύει το διοικητικό της σχήμα, προχωρώντας σε συμφωνία με τον Στέφανο Γιουρέλη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της ΠΑΕ, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και αποτελεσματικού μοντέλου λειτουργίας, ειδικά ενόψει της μελλοντικής μετακίνησης της ομάδας στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό.

Ο Γιουρέλης διαθέτει σημαντική εμπειρία σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις, έχοντας διατελέσει μέχρι πρόσφατα Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στο Υπερταμείο.

Μάλιστα, έχει ήδη παρουσιαστεί στα γραφεία της ΠΑΕ και έχει αναλάβει τα νέα του καθήκοντα, ενώ η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας αναμένεται το προσεχές διάστημα.