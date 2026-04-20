Η παραμονή του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού μοιάζει ολοένα και πιο αμφίβολη, καθώς η σεζόν πλησιάζει στο φινάλε της και οι ισορροπίες στο εσωτερικό του συλλόγου έχουν διαταραχθεί αισθητά.

Παρά το γεγονός ότι ο Ισπανός τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά, η συνολική εικόνα της ομάδας, σε συνδυασμό με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για συνέχιση της συνεργασίας.

Η αγωνιστική πορεία του «τριφυλλιού» δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, με την ομάδα να μένει εκτός στόχων σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στα αποτελέσματα.

Οι τοποθετήσεις του Μπενίτεθ το τελευταίο διάστημα φαίνεται να ενόχλησαν έντονα το εσωτερικό του συλλόγου, καθώς η προσπάθειά του να παρουσιάσει τη φετινή πορεία υπό ένα «θετικό πρίσμα» προκάλεσε αντιδράσεις και αμηχανία.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές του σε «επίτευγμα» για τη συμμετοχή στα πλέι οφ, σε μια χρονιά που για τον Παναθηναϊκό χαρακτηρίζεται από απογοήτευση.

Το χάσμα ανάμεσα στην πραγματικότητα που βιώνει η ομάδα και στην εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει ο προπονητής έχει ενισχύσει τη δυσαρέσκεια, τόσο σε διοικητικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μετά την ολοκλήρωση των πλέι οφ, με τον Γιάννη Αλαφούζο να έχει τον τελευταίο λόγο. Πάντως οι «πράσινοι» φέρονται να έχουν ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με υποψήφιους προπονητές, επιδιώκοντας να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι απαιτείται μια θεαματική ανατροπή των δεδομένων για να αλλάξει το κλίμα. Σε διαφορετική περίπτωση, όλα δείχνουν πως ο κύκλος του Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού πλησιάζει στο τέλος του.