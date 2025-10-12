Μετά την επικράτηση των Σκωτσέζων ενάντια στους Λευκορώσους με σκορ 2-1, η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται με την «πλάτη στον τοίχο», καθώς η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο έγινε ακόμα πιο δύσκολη, καθώς η Εθνική πρέπει να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από την Δανία σήμερα, στον εκτός έδρας αγώνα στο «Πάρκεν».

Με ήττα, η Ελλάδα επίσημα μένει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς θα βρίσκεται 7 πόντους πίσω από τις Δανία και Σκωτία, με δύο αγωνιστικές να παραμένουν στον όμιλο.

Στην περίπτωση της ισοπαλίας, έχουμε διαφορά 6 πόντων από τους Σκωτσέζους και 4 πόντων από τους Δανούς. Εκεί η Εθνική πρέπει να νικήσει τους Σκωτσέζους αλλά και τους Λευκορώσους και οι Σκωτσέζοι να χάσουν από τους Δανούς. Εκεί, θα είμαστε ισόβαθμοι με την Σκωτία και θα παίξει ρόλο η διαφορά στα γκολ των δύο ομάδων, με την Εθνική αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στο -1 και την Σκωτία στο +5. Φυσικά, υπάρχει και το σενάριο να ηττηθούν οι Δανοί και από τους Λευκορώσους και από τους Σκωτσέζους και να μείνουν στους 7 βαθμούς, με την Ελλάδα να περνάει στα «μπαράζ» ως δεύτερη, όμως κάτι τέτοιο μοιάζει απίθανο λόγω της ποιότητας των Δανών.

Στην περίπτωση της νίκης, η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει και την πρώτη θέση, όμως και αυτό «φαντάζει» δύσκολο. Πιο πιθανή θα είναι η δεύτερη θέση, καθώς αν ηττηθεί η Σκωτία από την Ελλάδα και την Δανία και η Ελλάδα κερδίσει και την Λευκορωσία, τότε θα είναι στους 12 πόντους, με τους Σκωτσέζους να μένουν στους 10 πόντους. Το σενάριο που «θέλει» την Ελλάδα να τερματίζει πρώτη στον όμιλο και να πηγαίνει κατευθείαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο θέλει σίγουρα μια «γκέλα» των Δανών με την Λευκορωσία και είτε νίκη, είτε ισοπαλία ενάντια στους Σκωτσέζους.