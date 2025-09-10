Η Εθνική Ελλάδας, γράφει ιστορία.

Με τη νίκη της κόντρα στη Λιθουανία (87-76), το βράδυ της Τρίτης (09/09), πέρασε στα ημιτελικά του EuroBasket 2025!

Την Παρασκευή (12/09, 21:00), στην «Arena Riga», θα αντιμετωπίσει την Τουρκία, με «φόντο» τον μεγάλο τελικό.

Μια σπουδαία στιγμή για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που έβαλε «τέλος» σε μια αναμονή 16 χρόνων.

Το ημερολόγιο, έγραφε 18 Σεπτεμβρίου 2009, όταν η Ελλάδα κέρδιζε την Τουρκία (76-74) και «έκλεινε» θέση στην τετράδα της διοργάνωσης.

Λίγες μέρες μετά, επικράτησε της Σλοβενίας (57-56) και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο του τουρνουά.

Από τότε, όλο και κάτι συνέβαινε. Αν και έφτανε στην «πηγή», νερό δεν έπινε και το όνειρο τελείωνε στη φάση των 16 ή των 8.

Ωστόσο, φέτος, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη «έσπασε» την δεκαεξαετή κατάρα.

Τι κάνουν σήμερα οι «12» χάλκινοι του 2009 και ποιοι συνδέουν αυτές τις δύο επιτυχίες;

Από αυτούς, μόνο δύο συνεχίζουν στην ενεργό δράση, ενώ άλλοι τόσοι, έβαλαν το… λιθαράκι τους και τότε και τώρα!

Ιωάννης Καλαμπόκης

Ο, τότε, γκαρντ της Μπένετον Τρεβίζο, είχε σημαντική παρουσία στο EuroBasket 2009. Με 14 λεπτά συμμετοχής, προσέφερε τα μέγιστα, στην κατάκτηση της τρίτης θέσης για την ελληνική ομάδα.

Σήμερα, αποτελεί μέλος του προπονητικού επιτελείου του Ολυμπιακού, στο πλευρό του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ιωάννης Μπουρούσης

Ο Έλληνας σέντερ, ήταν «ακρογωνιαίος» λίθος της Εθνικής Ομάδας για πάνω από μια δεκαετία. Με τα «γαλανόλευκα», στέφθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης το 2005 και Δευτεραθλητής Κόσμου, έναν χρόνο μετά. Το 2009, με 10,4 πόντους κατά μέσο όρο, ήταν καθοριστικός για την ομάδα του Γιόνας Καζλάουσκας.

Από το 2021, έχει αποσυρθεί από τα παρκέ. Για λίγα χρόνια, ασχολήθηκε διοικητικά με την ΑΣ Καρδίτσας, την οποίο ανέβασε και στην GBL. Ωστόσο, το 2024, αποχώρησε από την προεδρία της ομάδας.

Νίκος Ζήσης

Ο ένας εκ των δύο που συνδετικοί «κρίκων». Μέλος της «χρυσής» φουρνιάς του ελληνικού μπάσκετ, έζησε σπουδαίες στιγμές με το εθνόσημο, όπως αυτή του 2009.

Σήμερα, συνεχίζει να «υπηρετεί» την Εθνική Ομάδα. Από τη θέση του γενικού διευθυντή, βοηθάει έμπρακτα τον Βασίλη Σπανούλη.

Βασίλης Σπανούλης

Βασίλης Σπανούλης, το συνώνυμο της λέξης «θρύλος». Στο Ευρωμπάσκετ του 2009, ο «Kill Bill» ανέβασε τις επιδόσεις του στο σκοράρισμα, πετυχαίνοντας 14,1 πόντους ανά παιχνίδι, όντας πάλι ο πρώτος παίκτης της Εθνικής Ελλάδος σε αυτήν την κατηγορία. Πρώτος ήταν και στις ασίστ, μοιράζοντας 4,2 ανά αγώνα.

Φέτος, από τη θέση του προπονητή, «οδηγεί» την επίσημη αγαπημένη και πάλι σε μέρες δόξας.

Νίκ Καλάθης

Ο Έλληνας ομογενής, συμμετείχε για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση το 2009, στα 20 του χρόνια. Με ενεργό ρόλο και 17 λεπτά ανά ματς, αποτέλεσε «παράγοντας» για το σύνολο του Λιθουανού κόουτς.

Ο «Nick the quick» Καλάθης, είναι ο μοναδικός εν ενεργεία παίκτης, στο τοπ επίπεδο, από εκείνο το ρόστερ. Στα 36 του, φοράει τη φανέλα της Μονακό.

Αντώνης Φώτσης

Ο «Μπάτμαν» του ελληνικού μπάσκετ… συνεχίζει.

«Αειθαλής», πεπειραμένος, βιονικός, «μπαρουτοκαπνισμένος», και πολλά ακόμη επίθετα θα μπορούσαν να τον χαρακτηρίσουν.

Στα 44 του, το… λέει η καρδούλα του. Φορώντας τη φανέλα του αγαπημένου Ηλυσιακού, ετοιμάζεται για μια ακόμη σεζόν.

Στο EuroBasket του 2009, ήταν κομβικός με 8,4 πόντους ανά ματς.

Γιώργος Πρίντεζης

Ο «θηριώδης» φόργουορντ, έχει κρεμάσει τα μπασκετικά του παπούτσια από το 2022. Από τότε, με εξαίρεση το καθιερωμένο τουρνουά που διοργανώνει στη Σύρο, παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και ζει οικογενειακές στιγμές.

Στο τουρνουά του 2009, ήταν μέλος της «χάλκινης» ομάδας, με 5,4 πόντους σε 15 λεπτά ανά παιχνίδι.

Ανδρέας Γλυνιαδάκης

Από το 2019, ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης, έχει σταματήσει το μπάσκετ. Ωστόσο, παρέμεινε στον χώρο. Για μια τριετία, αποτέλεσε πρόεδρος του ΠΣΑΚ, ενώ φοίτησε και στο πρόγραμμα Time Out της FIBA, ελπίζοντας να ασχοληθεί διοικητικά και στην Εθνική.

Πριν 16 χρόνια, ως ο δωδέκατος παίκτης της ομάδας, κατέκτησε την τρίτη θέση του EuroBasket της Πολωνίας.

Κώστας Καϊμακόγλου

Στα 42 του έτη πια, ο Κώστας Καϊμακόγλου… ρίζωσε στο Καζάν!

Μετά από εννέα αγωνιστικές σεζόν στην Ούνικς, πλέον συνεχίζει και ως μέλος του προπονητικού τιμ της ομάδας.

Στην διοργάνωση της Πολωνίας, ήταν πολύτιμος σε άμυνα και επίθεση.

Κώστας Κουφός

Ο Κώστας Κουφός., έπαιξε 11 σεζόν και 686 αγώνες στο NBA, πριν περάσει από την Ευρώπη για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και τον Ολυμπιακό.

Στα 20 του, συμμετείχε για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση με τα «γαλανόλευκα». Στο EuroBasket του 2009, μέτρησε 12 λεπτά αν ματς με 5,6 πόντους.

Στράτος Περπέρογλου

Το 2021, ο Στράτος Περπέρογλου, είπε «αντίο» στα παρκέ, μετά από μια σπουδαία καριέρα. Σήμερα, δεν είναι στο χώρο, έχοντας αποφασίσει να ζήσει οικογενειακές στιγμές.

Στο EuroBasket 2009, είχε καταλυτική παρουσία, στην πορεία προς τη ζώνη των μεταλλίων.

Σοφοκλής Σχορτσιανίτης

Εδώ και πέντε χρόνια, ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, έχει βάλει τέλος στη σπουδαία καριέρα του. Τόσο σε εθνικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο, έζησε μεγάλες επιτυχίες. Μία εξ’ αυτών, η τρίτη θέση στο EuroBasket της Πολωνίας.

Τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Ωστόσο, ο «Big Sofo», έχει αποδείξει πως δε… μασάει και συνεχίζει τη μάχη του!

Αν και δεν είναι ενεργός, είναι «θαμώνας» των ελληνικών γηπέδων, δίνοντας συχνά το «παρών» σε αναμετρήσεις.