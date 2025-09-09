Η Εθνική μας ομάδα έκανε και πάλι το… θαύμα της, επικράτησε της Λιθουανίας (87-76) με ηγέτη τον φανταστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο και πήρε τεράστια πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025. Αντίπαλος μας στον μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής (12/9), η Τουρκία.

Τρομεροί όλοι όσοι αγωνίστηκαν με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει ακόμα μία φορά όργια , έχοντας 29 πόντους με 9/15 σουτ. Από κοντά και ο Βασίλης Τολιόπουλος που έκανε την καλύτερή του εμφάνιση την πιο κρίσιμη στιγμή στο τουρνουά με 17 πόντους και 3/4 τρίποντα. Τρομερή εμφάνιση και από τον Κώστα Αντετοκούνμπο που έδωσε τρομερές μάχες στην άμυνα, είχε 4 μπλοκ.

Εξαιρετικός αλλά μόνος του για την Λιθουανία, ήταν ο Γιόνας Βαλαντσιούνας που είχε 24 πόντους με 15 ριμπάουντ, ενώ δεύτερος σκόρερ της «Λιέτουβα» ήταν ο Βελίτσκα με 12.

Η Λιθουανία ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι με ένα γρήγορο 7-0 με τον Βαλαντσιούνας να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα της Εθνικής μας ομάδας. Από εκείνο το σημείο η Ελλάδα βελτιώθηκε, έτρεξε το γήπεδο και με έξι πόντους του Γιάννη μείωσε σε 9-8 στο πεντάλεπτο. Η Εθνική μας με τον Γιάννη να κάνει απίθανα πράγματα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη με +5 και σκορ 24-19, με τα νούμερά μας να ανεβαίνουν μετά το πρώτο πεντάλεπτο με τον Μήτογλου και τον Τολιόπουλο να σκοράρουν πίσω από τα 6.75μ.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Εθνική μας λύθηκε και με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να κάνει απίθανα πράγματα στην άμυνα ξέφυγε με διψήφιες διαφορές. Ο Έλληνας ψηλός είχε τέσσερις τάπες σε 4.46’’ συμμετοχής και έδωσε το σύνθημα στην Ελλάδα. Μαζί με τον Σαμοντούροφ έκλεισαν την ρακέτα και έδωσαν την ευκαιρία στην Ελλάδα να ξεφύγει με +10 και 27-37 πέντε λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Σε εκείνο το σημείο η Λιθουανία έδειξε σφυγμό και χαρακτήρα και επέστρεψε στην διεκδίκηση της νίκης με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να κάνει τρομερή δεύτερη περίοδο, πηγαίνοντας συνεχώς χαμηλά και χτυπώντας τον Μήτογλου στην άμυνα, φτάνοντας τους 15 πόντου, με την Λιθουανία να μειώνει στο -1 και στο 38-39 ένα λεπτό πριν το τέλος του ημιχρόνου. Η Εθνική μας βρήκε και πάλι τη λύση και πήγε στα αποδυτήρια στο +6 και σκορ 44-38, με τον Γιάννη να έχει 15 πόντους, με τον Τολιόπουλο να συμπληρώνει εννέα με 3/4 τρίποντα.

Στην τρίτη περίοδο παρά το γεγονός πως ξεκινήσαμε με τους Γιάννη και Μήτογλου να κάνουν το τρίτο τους φάουλ, η Εθνική μας ομάδα πάτησε γκάζι και έφτασε την μεγαλύτερη υπέρ της διαφορά που ήταν το +12 και σκορ 46-58. Η Εθνική μας ομάδα συνέχισε να έχει διψήφιο προβάδισμα μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με τον Γιάννη να έχει 20 πόντους και 7/13 σουτ, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να έχει 11 και τον Κώστα να συνεχίζει την εκπληκτική δουλειά, τόσο στην άμυνα, όσο και στην επίθεση όπου είχε τέσσερις πόντους και ένα εκπληκτικό κάρφωμα πάνω από τον Βαλαντσιούνας. Η Τρίτη περίοδος τελείωσε με την Εθνική μας στο +12 και σκορ 64-52.

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με ένα απίστευτο καλάθι του Τολιόπουλου, που βγήκε μπροστά, πήρε προσπάθειες, έγραψε και το 55-71 στο 32′ αφού προηγουμένως οι διαιτητές, δεν μέτρησαν τρίποντο για αμυντικό φάουλ του Νορμάντας μακριά από τη μπάλα. Ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα έβγαζε το ένα ελεύθερο σουτ πίσω από το άλλο ήταν μοναδικός, τα τρίποντα κατέληγαν στο σίδερο, όμως ο Γιάννης ήταν ξανά εκεί για να βάλει το γκολ-φάουλ του 60-76 που έκρινε το ματς. Ο Σαμοντούροφ βρέθηκε ελεύθερος τέσσερις φορές στο τρίποντο ωστόσο αστόχησε, αλλά αυτό ελάχιστα πτόησε την Ελλάδα, η οποία πήρε το ματς με 87-76 και προκρίθηκε στους «4» του Eurobasket.

Οι διαιτητές: Κάλιο, Κόντε, Βούλιτς

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87

Λιθουανία (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 4, Νορμάντας 5, Βελίτσκα 12 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ρατζέβιτσους 10 (3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σεντεκέρσκις 3 (1), Τουμπέλις 1 (0/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Μπιρούτις, Βαλαντσιούνας 24 (9/14 δίποντα, 6/7 βολές, 15 ριμπάουντ), Γκιεντράιτις 7 (1), Σαρτζούνας 4, Σιρβίντις 6 (2)

Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 6 (1/6 σουτ, 3/4 βολές), Τολιόπουλος 17 (3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Σλούκας 11 (2/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης 2, Παπανικολάου 8 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σαμονούροβ 5 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γ. Αντετοκούνμπο 29 (9/14 δίποντα, 11/16 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα), Κ. Αντετοκούνμπο 4 (2/2 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 μπλοκ), Μήτογλου 5 (1/5 τρίποντα)