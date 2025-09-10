Πέρασαν 16 χρόνια για να δούμε την Εθνική ομάδα στις τέσσερις καλύτερες ομάδες οποιασδήποτε διοργάνωσης. Για μία χώρα σαν τη δική μας, τα 16 χρόνια είναι πολλά. Όμως πλέον, οι δαίμονες που «στοίχειωναν» την Ελλάδα έφυγαν. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη δεν επέτρεψαν σε καμία δεισιδαιμονία να τους «χαλάσει το όνειρο» και θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Το νέο και μεγαλύτερο εμπόδιο, μέχρι το επόμενο, που συναντά η Εθνική στο EuroBasket του 2025 είναι η φορμαρισμένη Τουρκία.

Με προπονητή τον Εργκίν Αταμάν του Παναθηναϊκού και τον Αλπερέν Σενγκούν να «βγάζει φωτιές» στο παρκέ, οι Τούρκοι τρομάζουν σε μία πρώτη ανάγνωση, όμως ο Σπανούλης ξέρει τον τρόπο και το έχει ξανακάνει.

Η αντιπαλότητα και το ρεκόρ υπέρ της Ελλάδας

Ελλάδα και Τουρκία έχουν βρεθεί αντιμέτωπες 67 φορές στην ιστορία τους. Ο πρώτος επίσημος αγώνας της Εθνικής ήταν απέναντι στους Τούρκους, στις 25 Ιουλίου του 1936. Τότε η χώρα μας είχε γνωρίσει την ήττα με σκορ 49-12 στην Κωνσταντινούπολη.

Ακολούθησαν αρκετές αναμετρήσεις μεταξύ των δύο χωρών, με πιο πρόσφατη εκείνη του Φλεβάρη του 2023, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ελλάδα επικράτησε με σκορ 76-67, με τον Σωτήρη Μανωλόπουλο να βρίσκεται στον πάγκο.

Συνολικά η Εθνική υπερισχύει των Τούρκων με 44 νίκες έναντι 23. Ταυτόχρονα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας μετράει επτά συνεχόμενες νίκες, με την τελευταία ήττα της στο ζευγάρι να είναι στις 15-08-2015, στο Διεθνές τουρνουά της Κωνσταντινούπολης με σκορ 73-64.

Σπανούλης: Από MVP σε προπονητή ενάντια στους Τούρκους και ο Αταμάν

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η Εθνική Ελλάδος μετράει 16 χρόνια που δεν έχει κατορθώσει να βρεθεί στις τέσσερις καλύτερες ομάδες οποιασδήποτε διοργάνωσης. Τελευταία φορά ήταν στο EuroBasket της Πολωνίας το 2009.

Σε αυτή τη διοργάνωση η Ελλάδα αντιμετώπισε την Τουρκία στον προημιτελικό. Χρειάστηκε την παράταση αλλά τελικά επικράτησε με σκορ 76-74, με τον Βασίλη Σπανούλη, τότε παίκτη και νυν τεχνικό της Εθνικής, να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση. Ο «Kill Bill» πέτυχε 23 πόντους με 6/9 τρίποντα και οδήγησε τη χώρα μας στην πρόκριση.

Η νίκη εκείνη άνοιξε τον δρόμο για το χάλκινο μετάλλιο, με την Ελλάδα να επικρατεί της Σλοβενίας στον «μικρό» τελικό. Ήταν μια από τις πιο ένδοξες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της Εθνικής, και μια ακόμη απόδειξη πως όταν η Ελλάδα βρίσκει ρυθμό, μπορεί να φτάσει… μακριά.

Πλέον ως προπονητής καλείται να ετοιμάσει τους παίκτες του για τη μεγάλη αναμέτρηση, αλλά να προετοιμαστεί και ο ίδιος, καθώς αντιμετωπίζει το Αταμάν. Οι δυο τους έχουν βρεθεί αντιμέτωποι πέντε φορές, με τον Τούρκο τεχνικό να μετράει τέσσερις νίκες και μία ήττα. Η μοναδική φορά που ο Σπανούλης επικράτησε του Αταμάν, ήταν στο ντεμπούτο του στον πάγκο της Μονακό στην EuroLeague, στις 29-11-2024 με σκορ 91-88.

Η Εθνική αν παρουσιαστεί σοβαρή, υπομονετική και ψύχραιμη, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στους Τούρκους και γιατί όχι να προκριθεί. Άλλωστε οι Έλληνες διεθνής πιστεύουν πως μπορούν και έχουν θέσει ως στόχο, να βρεθούν στις θέσεις των μεταλλίων. Ο Σπανούλης θέλει να οδηγήσει τη χώρα μας στην 45η νίκη της επί της Τουρκίας και αν κάποιος ξέρει τον τρόπο τότε… είναι σίγουρα αυτός!