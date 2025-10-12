Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας ενάντια στην Δανία, για τον μεγάλο αγώνα για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε σχέση με την ενδεκάδα ενάντια στην Σκωτία, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει κάνει τέσσερις αλλαγές, με τον Βλαχοδήμο να αντικαταστά τον Τζολάκη, ο Ρότα τον Βαγιαννίδη, ο Ιωαννίδης τον Παυλίδη και ο Καρέτσας τον Μασούρα.

Η ενδεκάδα της Εθνικής:

Βλαχοδήμος, Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Τζόλης, Ιωαννίδης.