Στο 2-2 της Μπριζ με τη Μαλίν, ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποίησε ακόμη μια σπουδαία εμφάνιση για φέτος, καταγράφοντας γκολ και ασίστ με την φανέλα της Κλαμπ Μπριζ.

Το αποτέλεσμα αυτό της ομάδας του ήταν αρκετό για να της χαρίσει τον τίτλο στο Βέλγιο, με τον διεθνή μεσοεπιθετικό να ολοκληρώνει έτσι με απόλυτη επιτυχία την καλύτερη σεζόν της καριέρας του.

Christois Tzolis (24/LW,AM)🇬🇷 was unstoppable for Club Brugge this season! 🏟️ 56 appearance ⚽ 22 goals 🅰️ 22 assist 👟 44 G/A#ClubBrugge #BlauwZwrat pic.twitter.com/pujmyoUhWT — entut- (@koppiimixanget) May 27, 2026

Πέτυχε 22 γκολ και μοίρασε 17 ασίστ σε 36 συμμετοχές και προφανώς ήταν ο MVP της Μπριζ στον δρόμο για τον 18o τίτλο της ιστορίας της.

Ενώ ήδη πολλές ευρωπαϊκές ομάδες έχουν τσεκάρει για τα καλά το όνομά του, μεταξύ των οποίων και δύο αγγλικά μεγαθήρια, η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο 24χρονος Θεσσαλονικιός εξτρέμ ταξίδεψε για την Αμβέρσα, όπου θα παραλάμβανε το τρόπαιο του «Παίκτη της Σεζόν» στο Βέλγιο.

Εκεί, μίλησε για τη σεζόν που έκανε, τον τίτλο, αλλά και το… μέλλον του.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Χρήστος Τζόλης:

«Από ομιλίες δεν ξέρω πολλά. Είμαι ποδοσφαιριστής και ξέρω μόνο να αποδίδω στο γήπεδο, όχι να μιλάω μπροστά σε μια γεμάτη αίθουσα. Το ότι σε ψηφίζουν οι συμπαίκτες σου, αλλά και προπονητές και αντίπαλοι, σημαίνει πολλά.

Το εκτιμώ πάρα πολύ ότι με θεωρούν τον καλύτερο παίκτη της σεζόν», ανέφερε αρχικά και συνέχισε αναφερόμενος στον τίτλο της «Χρυσής Μπάλας» του Βελγίου: «Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρω την επόμενη Χρυσή Μπάλα.

Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, με μεταξύ άλλων και τον θρύλο της Κλαμπ Μπριζ, Χανς Βάνακεν. Θα το δούμε τον Ιανουάριο. Πρώτα θέλω να απολαύσω αυτό το τρόπαιο.

Αυτή ήταν η καλύτερη ατομική σεζόν της καριέρας μου και πήραμε και το δεύτερο αστέρι με την Κλαμπ Μπριζ. Τι άλλο μπορώ να ζητήσω; Αν μου το έλεγες από πριν, θα το υπέγραφα αμέσως».

Όσον αφορά στο μέλλον του, ο Τζόλης απάντησε στο αν προτιμά Premier League ή Bundesliga: «Εκεί υπάρχουν σίγουρα καλύτεροι παίκτες από μένα. Στην Premier League και τη Bundesliga το επίπεδο είναι σίγουρα πολύ υψηλότερο».

Τέλος, ως προς το ποια ομάδα αποτελεί το όνειρό του, ήταν σαφής: «Η Μπαρτσελόνα, αλλά ξέρω ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Η Μπάρτσα δεν πρόκειται να αγοράσει έναν εξτρέμ από την Κλαμπ Μπριζ. Είναι και θα παραμείνει ένα παιδικό όνειρο».