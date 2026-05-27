Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ενέκρινε σήμερα νομοθετική ρύθμιση με την οποία η χώρα παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), ακυρώνοντας την προηγούμενη απόφαση της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν για αποχώρηση, που είχε ληφθεί το 2025.

Από τους 199 βουλευτές, 133 ψήφισαν υπέρ της απόρριψης του νόμου εξόδου από το Καταστατικό της Ρώμης, ο οποίος επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 2 Ιουνίου, ενώ 37 καταψήφισαν και 5 δήλωσαν παρών.

Η κυβέρνηση Όρμπαν είχε δικαιολογήσει την αποχώρηση επικαλούμενη ότι το ΔΠΔ λειτουργεί με «πολιτικά» κριτήρια. Ο νέος πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ, ο οποίος νίκησε τον Όρμπαν στις εκλογές του περασμένου μήνα, είχε δεσμευτεί να διατηρήσει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο.