Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται σε μάχες με τις ισραηλινές δυνάμεις σε κοινότητα που βρίσκεται στο όριο της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής» στον νότιο Λίβανο, καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη χώρα.

Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε χθες, Τρίτη, τα πλήγματά του σε πόλεις και χωριά του νότιου Λιβάνου, αλλά και σε ανατολικές περιοχές κοντά στα σύνορα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 31 άνθρωποι.

Η φιλοϊρανική οργάνωση ανέφερε ότι μαχητές της «συγκρούονται με τις εχθρικές δυνάμεις» στο Ζαουτάρ ελ Σαρκίγε, βόρεια του ποταμού Λιτάνι. Το χωριό αυτό έχει στρατηγική σημασία λόγω της εγγύτητάς του με τη Ναμπατίγε, μεγάλη πόλη του νότου, για την οποία εκδόθηκε νέα ισραηλινή εντολή εκκένωσης – η δεύτερη από την Τρίτη.

Η Χεζμπολάχ είχε αναλάβει από τα ξημερώματα της Τρίτης την ευθύνη για πυρά και επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στην κοινότητα.

Κλιμάκωση των επιχειρήσεων

Το Ζαουτάρ ελ Σαρκίγε βρίσκεται κοντά στη «κίτρινη γραμμή» που έχει εγκαθιδρύσει ο ισραηλινός στρατός στον νότιο Λίβανο, περίπου δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα. Πρόκειται για ζώνη στην οποία απαγορεύεται η πρόσβαση στους κατοίκους και όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένες επιχειρήσεις κατεδαφίσεων.

Παράλληλα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ πέρα από την καθορισμένη γραμμή, παρά την εκεχειρία που ισχύει από τις 17 Απριλίου. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως «εντείνουμε τη δράση μας στον Λίβανο» και «ενισχύουμε τη ζώνη ασφαλείας ώστε να προστατεύσουμε τις κοινότητες του βόρειου Ι