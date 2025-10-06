Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Σκωτία και την Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Εθνική Ελλάδας όμως έχει μια ανησυχία πριν από τα δύο σημαντικά αυτά παιχνίδια.

Το επόμενο «next big thing» του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι άρρωστος και η συμμετοχή του στον αγώνα ενάντια στην Σκωτία είναι αμφίβολη.

Υπενθυμίζουμε πως ο Έλληνας διεθνής είχε σκοράρει στην τελευταία επίσκεψη της Εθνικής στην Σκωτία.

Στην περίπτωση που ο Έλληνας διεθνής δεν μπορέσει να ταξιδέψει στην Σκωτία λόγω της αρρώστιας που τον ταλαιπωρεί, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει προχωρήσει στην κλήση του Παύλου Παντελίδη στην Εθνική.