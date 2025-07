Μία από τις αποκαλύψεις νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών είναι αυτή του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο μεσοεπιθετικός της Γκενκ εκτόξευσε την αξία του μετά τις εμφανίσεις με την Εθνική Ελλάδος, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων.

Ομάδες όπως η Μπάγερν Μονάχου και η Λάτσιο ήθελαν να αποκτήσουν τον 17χρονο ποδοσφαιριστή, ωστόσο ο ίδιος αποφάσισε να παραμείνει στο Βέλγιο και τη Γκενκ. Πρωταγωνιστεί συχνά τον τελευταίο καιρό, σε λίστες κορυφαίων ποδοσφαιριστών για την ηλικία του.

Η σελίδα «Score90» έδωσε την απόλυτη διάκριση στον Καρέτσα, καθώς τον συμπεριέλαβε στην καλύτερη ενδεκάδα ποδοσφαιρστών κάτω των 18 ετών, παρέα με τους Λαμίν Γιαμάλ, Φράνκο Μασταντουόνο, Πάου Κουμπαρσί και Εστεβάο.

Wonderkids XI of players 18 years old or younger 👶🌟 pic.twitter.com/vCbo63dIlK

— Score 90 (@Score90_) July 30, 2025