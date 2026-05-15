Οι επιθέσεις στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη εκ μέρους της κυβέρνησης έχουν εξήγηση. Στα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών που βρίσκονται στα χέρια όλων των πλευρών, ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σκοράρει πιο ψηλά στον δείκτη της εντιμότητας – λίγο η ηλικία, λίγο πως δεν ήταν μέλος της κεντρικής πολιτικής σκηνής την περίοδο της κρίσης, είχαν δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο προφίλ. Αν αυτό το προφίλ αποδομηθεί, τότε και το επιχείρημα της κυβερνητικής διαφθοράς αποδομείται. Και, εννοείται, μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές, κάνοντας πιο εύκολες τις μετακινήσεις του ενδιάμεσου ακροατηρίου. Οι οποίες και υπαρκτές είναι και ενισχύονται με την εμφάνιση Τσίπρα.

Διπλό μέτωπο

Για παρόμοιους λόγους, φαίνεται πως τις επόμενες τέσσερις Δευτέρες το στρατόπεδο του Τσίπρα όντως θα φροντίζει οι εν δυνάμει ψηφοφόροι του να μην κάθονται μπροστά σε οθόνες: στη Σταυρούπολη, η Πρωτοβουλία Πολιτών Θεσσαλονίκης αναμένεται να πραγματοποιήσει εκδήλωση για την «Κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής», με ομιλητές τον Αντώνη Σαουλίδη και τον Διονύση Τεμπονέρα, ενώ στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη εκδήλωση της πρωτοβουλίας Unmute με παρουσιάστρια γνωστή youtuber (την ίδια που του είχε πάρει συνέντευξη το 2023) και θεματολογία που αφορά περισσότερο τη νέα γενιά – από το στεγαστικό έως την εργασία σεζόν. Το ερώτημα είναι ένα: σε ποιο από τα δύο θα παρευρεθεί ο πρώην πρωθυπουργός;

Αρμένικη κουζίνα

Στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Ερεβάν, ο Κωνσταντίνος Τασούλας μάλλον θυμήθηκε πόσο νόστιμη είναι η αρμένικη κουζίνα. Γι’ αυτό και στην Αλεξανδρούπολη χθες, άδειασε το πιάτο του στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμή του ο δήμαρχος της πόλης, Γιάννης Ζαμπούκης, σε γνωστό αρμένικο εστιατόριο στην παραλία. Νόστιμα μεν, υγεινά δε, καθώς τις πιατέλες με το κοτόπουλο, το κεμπάπ και το μοσχάρι συνόδευαν μια σειρά από σαλάτες που τιμήθηκαν, επίσης, δεόντως από όλους τους παριστάμενους. Τις επόμενες τρεις μέρες, ο Τασούλας αναμένεται να επισκεφθεί το Δάσος της Δαδιάς, το Δέλτα του Εβρου, το Σουφλί, την Ορεστιάδα και το Διδυμότειχο.

Πράσινη άνοδος

Μπορεί πρώτη η ΠΑΣΠ να μην ήρθε, όμως η παρουσία της άφησε ικανοποιημένο το δίκτυο νέας γενιάς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που μετά τα μνημόνια δουλεύει για να αποκαταστήσει την παρουσία και την παρεμβατικότητά της. Η ικανοποίηση προέκυψε από το γεγονός πως η ΠΑΣΠ ήταν η μόνη φοιτητική παράταξη που, παρότι έπεσε η συμμετοχή στις εκλογές, αύξησε τον απόλυτο αριθμό ψήφων και το ποσοστό της. Ηρθε πρώτη, μεταξύ άλλων, στην Πάτρα και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, δεύτερη με διαφορά κάτω των 20 ψήφων στο Πάντειο και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, δεύτερη με άνοδο στην Ιατρική Αθηνών του ΕΚΠΑ, ενώ διατήρησε σταθερή παρουσία στην Κρήτη, στο Δημοκρίτειο και στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Απορία

Ο Νίκος Παππάς ζητά από τον Σωκράτη Φάμελλο να συζητήσει με τον Τσίπρα. Τον Αλέξη τον ρώτησε αν θέλει;