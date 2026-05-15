Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης, με αφορμή την «κρατικά εγγυημένη τραπεζική αισχροκέρδεια» και την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες με τα «κόκκινα» δάνεια. Σε ανάρτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι τα funds διαχειρίζονται πλέον πάνω από 90 δισ. ευρώ δανείων, εκ των οποίων τα εννέα στα δέκα είναι μη εξυπηρετούμενα.

Όπως επισημαίνει, μόνο τα στεγαστικά δάνεια φτάνουν τα 25 δισ. ευρώ και αφορούν περισσότερους από 220.000 δανειολήπτες. Ο κ. Τσίπρας στέκεται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, όπως αναφέρει, με το σχέδιο «Ηρακλής» το κράτος παρείχε εγγυήσεις ύψους 23 δισ. ευρώ, επιτρέποντας στα funds να αγοράσουν δάνεια στο 30% της αξίας τους, ενώ σήμερα απαιτούν από τους δανειολήπτες την αποπληρωμή του 100%.

«Το πιο εξοργιστικό; Ότι με το σχέδιο Ήρακλής’ της κυβέρνησης το κράτος έβαλε 23 δισ. εγγυήσεις, ώστε τα funds να μπορούν να αγοράσουν αυτά τα δάνεια στο 30% της αξίας τους και να ζητάνε όμως σήμερα από τους δανειολήπτες να επιστρέψουν το 100%. Κι όταν δεν μπορούν, τους σέρνους σε πλειστηριασμούς, που αυξάνονται ραγδαία», τονίζει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015-2019». Και προσθέτει: «Αυτό δεν λέγεται εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της αγοράς. Αυτό λέγεται κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας».

Κριτική στην κυβερνητική πολιτική και πρόταση παρέμβασης

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να αλλάξει μόνο «με ισχυρή δημόσια παρέμβαση, πραγματικές ρυθμίσεις, χαμηλές δόσεις και επιτόκια». Όπως σημειώνει, καθοριστικό μέτρο θα ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους δανειολήπτες που έχουν ενέχυρο την πρώτη κατοικία να αγοράσουν το δάνειό τους κατά προτεραιότητα, σε τιμή κοντά σε εκείνη που το απέκτησαν τα funds.

«Η πρώτη κατοικία δεν μπορεί να είναι πεδίο κερδοσκοπίας συμφερόντων. Οι δανειολήπτες της κρίσης πρέπει να στηριχθούν για να διατηρήσουν την ιδιοκτησία τους», τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός, προσθέτοντας: «Πόσο δύσκολο είναι αυτό; Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία».

Μετά το κόλπο της ΔΕΗ και τα υπερκέρδη των τραπεζών, ας δούμε τι γίνεται και με τα κόκκινα δάνεια… pic.twitter.com/jE1jpl8mNc — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) May 15, 2026

Το σχόλιο για τα κόκκινα δάνεια

Ο πρώην πρωθυπουργός συνοδεύει την ανάρτησή του με βίντεο, στο οποίο αναφέρεται αναλυτικά στα ζητήματα των «κόκκινων» δανείων. «Να και κάποιοι που έχουν εξασφαλισμένη σε αυτή τη χώρα την πρώτη κατοικία», σημειώνει, σχολιάζοντας με αιχμή την κυβερνητική πολιτική.

«Μετά το μεγάλο κόλπο της ΔΕΗ και τις αλήθειες για τα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια», προσθέτει, υποστηρίζοντας πως «μας λένε ότι το πρόβλημα λύθηκε, διότι τα ξεφορτώθηκαν οι τράπεζες. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι περάσανε στα funds και παραμένουν φορτωμένα στις πλάτες των δανειοληπτών».

Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας επαναλαμβάνει την πρότασή του για προστασία της πρώτης κατοικίας και ουσιαστική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από την κρίση, ζητώντας «πολιτική βούληση και κοινωνική ευθύνη απέναντι στα συμφέροντα».