Το Ιράν δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί υπό τη σκιά απειλών, διαμηνύει ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ την ώρα που καταβάλλονται προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν.
Σε ανάρτησή του τα μεσάνυχτα της Δευτέρας έγραψε:
«Ο Τραμπ, επιβάλλοντας πολιορκία και παραβιάζοντας την εκεχειρία, επιδιώκει να μετατρέψει αυτό το τραπέζι των διαπραγματεύσεων —στη δική του φαντασία— σε τραπέζι παράδοσης ή να δικαιολογήσει την επανάληψη των πολεμοκάπηλων ενεργειών του.
Δεν δεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών, και τις τελευταίες δύο εβδομάδες ετοιμαστήκαμε να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης».
ترامپ با اعمال محاصره و نقض آتشبس میخواهد تا به خیال خود این میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند یا جنگافروزی مجدد را موجّه سازد.
مذاکره زیر سایهٔ تهدید را نمیپذیریم و در دو هفتهٔ اخیر برای رو کردن کارتهای جدید در میدان نبرد آماده شدهایم.
— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 20, 2026