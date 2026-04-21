Το Ιράν δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί υπό τη σκιά απειλών, διαμηνύει ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ την ώρα που καταβάλλονται προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν.

Σε ανάρτησή του τα μεσάνυχτα της Δευτέρας έγραψε:

«Ο Τραμπ, επιβάλλοντας πολιορκία και παραβιάζοντας την εκεχειρία, επιδιώκει να μετατρέψει αυτό το τραπέζι των διαπραγματεύσεων —στη δική του φαντασία— σε τραπέζι παράδοσης ή να δικαιολογήσει την επανάληψη των πολεμοκάπηλων ενεργειών του.

Δεν δεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών, και τις τελευταίες δύο εβδομάδες ετοιμαστήκαμε να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης».