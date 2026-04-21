Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον αμερικανικό κολοσσό της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Apple, ο Τέρνους θα διαδεχθεί τον Κουκ ως CEO, ενώ ο τελευταίος θα αναλάβει τον ρόλο του εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου από την ίδια ημερομηνία. Πρόκειται για την πρώτη αλλαγή στην κορυφή της εταιρείας από το 2011, όταν ο Τιμ Κουκ είχε διαδεχθεί τον Στιβ Τζομπς, λίγο πριν από τον θάνατο του συνιδρυτή της Apple.

Η αποχώρηση του Κουκ από τη θέση του CEO σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την εταιρεία, 15 χρόνια μετά τη διαδοχή του Στιβ Τζομπς. Ο νέος CEO, Τζον Τέρνους, αναλαμβάνει τα ηνία σε μια περίοδο κρίσιμης μετάβασης για την Apple.

Το προφίλ του νέου CEO

Ο Τέρνους, που σήμερα κατέχει τη θέση του ανώτερου αντιπροέδρου hardware engineering, θα ενταχθεί και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με την ανάληψη των νέων καθηκόντων του. Παράλληλα, ο μη εκτελεστικός πρόεδρος της Apple, Άρθουρ Λέβινσον, θα αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής ανεξάρτητου διευθυντή.

Σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία τόνισε ότι «ο Κουκ θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως CEO μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, συνεργαζόμενος στενά με τον Τέρνους, ώστε να διασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση στην ηγεσία της εταιρείας».

Η παρακαταθήκη του Τιμ Κουκ

Σε δήλωσή του, ο Τιμ Κουκ περιέγραψε τη θητεία του ως τη σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του, υπογραμμίζοντας ότι «ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου να είμαι CEO της Apple και να μου έχει δοθεί η εμπιστοσύνη να ηγηθώ μιας τόσο εξαιρετικής εταιρείας».

«Αγαπώ την Apple με όλη μου την ύπαρξη και είμαι βαθιά ευγνώμων για την ευκαιρία να συνεργαστώ με μια ομάδα τόσο ευφυών, καινοτόμων, δημιουργικών και βαθιά αφοσιωμένων ανθρώπων», πρόσθεσε, επισημαίνοντας τη δέσμευση των εργαζομένων στη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που εμπλουτίζουν τη ζωή των πελατών.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Κουκ, η χρηματιστηριακή αξία της Apple αυξήθηκε περίπου κατά 24 φορές, φτάνοντας τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη σημαντική ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στην παγκόσμια αγορά τεχνολογίας και την επέκταση του οικοσυστήματος προϊόντων και υπηρεσιών της.

Η νέα εποχή για την Apple

Η μετάβαση στην ηγεσία θεωρείται κρίσιμη για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς η Apple συνεχίζει να επενδύει σε νέες τεχνολογίες και να ενισχύει την παρουσία της σε στρατηγικούς τομείς της ψηφιακής οικονομίας. Ο Τζον Τέρνους καλείται να διατηρήσει την καινοτομία και τη δυναμική που καθιέρωσαν την Apple ως μία από τις πιο ισχυρές εταιρείες στον κόσμο.