Περισσότεροι από 200 τουρίστες εγκλωβίστηκαν χθες το πρωί στη βουνοκορφή του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου είχαν ανέβει για να παρακολουθήσουν την ανατολή του ηλίου, όταν ξέσπασαν συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικούς και μέλη συμμορίας σε κοντινή φαβέλα.

Οι επισκέπτες παρέμειναν αποκλεισμένοι για σχεδόν δύο ώρες στην κορυφή του Μόγο Ντόις Ιρμάος (το Βουνό των Δύο Αδερφών), ενώ από τη φαβέλα Βιντιγκάλ ακούγονταν συνεχείς πυροβολισμοί. Η αποχώρησή τους έγινε τελικά κατόπιν εντολής της αστυνομίας, η οποία βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τους ξεναγούς.

Το σημείο αποτελεί δημοφιλή προορισμό, καθώς κάθε εβδομάδα χιλιάδες τουρίστες διασχίζουν τη συγκεκριμένη φαβέλα για να φτάσουν στην κορυφή των 533 μέτρων, απολαμβάνοντας τη θέα στις παραλίες Λεμπλόν και Ιπανέμα.

«Υπήρχαν περισσότεροι από 200 άνθρωποι το πρωί, ξένοι τουρίστες σε ποσοστό 70%», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρενάν Μοντέιρο, εκπρόσωπος τουριστικού γραφείου που είχε οργανώσει την εκδρομή.

Όπως εξήγησε, η φαβέλα Βιντιγκάλ θεωρείται γενικά φιλήσυχη και κατάλληλη για τον τουρισμό, ωστόσο «σε κάθε επιχείρηση της αστυνομίας, οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου και αυτό έχει αντίκτυπο» στις αφίξεις επισκεπτών.

— Daily Loud (@DailyLoud) April 20, 2026

Ανταλλαγή πυροβολισμών και στιγμές πανικού

Η αστυνομία ανέφερε ότι μέλη συμμορίας διακίνησης ναρκωτικών άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας που επιχειρούσαν στην περιοχή, «θέτοντας σε κίνδυνο κατοίκους και επισκέπτες».

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό! Βρισκόμασταν σε ανταλλαγή πυροβολισμών, ελικόπτερο (της αστυνομίας) πετούσε ακριβώς από πάνω μας. Ορισμένοι λιποθύμησαν», περιέγραψε στο AFP η Ντέμπορα Μοράις, 28χρονη επισκέπτρια από το Σάο Πάολο.

Η Αριάν Σαμπάιο Μόουρα, που διέμενε μαζί με την κόρη της στο Βιντιγκάλ από το Σάββατο, αφηγήθηκε ότι ξύπνησε στις 5:30 τα ξημερώματα όταν άκουσε πυροβολισμούς και ελικόπτερα. «Φεύγουμε με βαριά καρδιά, γιατί θέλαμε να μείνουμε κι άλλο και να το απολαύσουμε, αλλά τώρα είναι καλύτερα να φύγουμε», δήλωσε η 41χρονη γυναίκα, επίσης από το Σάο Πάολο.

Χωρίς τραυματισμούς – τρεις συλλήψεις

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου έξι μήνες μετά την πιο αιματηρή επιχείρηση της αστυνομίας σε φαβέλες της Βραζιλίας, στις 28 Οκτωβρίου, η οποία είχε αφήσει πίσω της περισσότερους από 120 νεκρούς στο βόρειο τμήμα του Ρίο ντε Τζανέιρο.