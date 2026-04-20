Νέες πληροφορίες για τη δράση της ομάδας αυτόκλητων «τιμωρών παιδόφιλων» που εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε στο Live News ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και το «ΤΟ ΒΗΜΑ».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η ομάδα φαίνεται να έχει επεκτείνει τη δράση της και στην Αθήνα, όπου φέρεται να στοχοποίησε ακόμη και αστυνομικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Ηλιούπολη. Ο αστυνομικός κατήγγειλε ότι, ενώ κατευθυνόταν προς περίπτερο, δέχτηκε επίθεση από ομάδα νεαρών που τον ξυλοκόπησαν, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός των ΜΑΤ διατηρούσε για μήνες διαδικτυακή επικοινωνία με μια κοπέλα, με την οποία αντάλλασσε και φωτογραφίες. Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως πίστευε ότι επρόκειτο για ενήλικη, ωστόσο αποδείχθηκε ότι ήταν ανήλικη και χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα για να στηθεί η παγίδα από την ομάδα.

Όταν ο αστυνομικός μετέβη στο σημείο όπου είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν, δέχτηκε την επίθεση από τους νεαρούς.