Από σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου και ώρα 08:00, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το οποίο προσφέρει εξαήμερες διακοπές με επιδότηση.

Οι αιτήσεις των δικαιούχων θα υποβάλλονται σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

ΑΦΜ που λήγει σε 0 – Τρίτη, 21 Απριλίου 2026

ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 – Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026

ΑΦΜ που λήγει σε 3, 4 – Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026

ΑΦΜ που λήγει σε 5, 6 – Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026

ΑΦΜ που λήγει σε 7, 8, 9 – Σάββατο, 25 Απριλίου 2026

Όλοι οι ΑΦΜ – Κυριακή, 26 Απριλίου 2026

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026 – νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά – και θα διαρκέσει 13 μήνες. Προβλέπονται συνολικά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ανεργίας, καθώς και άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ για τουλάχιστον τρεις μήνες. Το οικογενειακό εισόδημα του 2024 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης.

Μαζί με τον δικαιούχο μπορούν να συμμετάσχουν ο/η σύζυγος και τα παιδιά από 5 έως 18 ετών, καθώς και μεγαλύτερα τέκνα εφόσον είναι προστατευόμενα ή έχουν αναπηρία. Προβλέπεται επίσης συμμετοχή συνοδών για άτομα με αναπηρία.

Κριτήρια και μοριοδότηση

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται βάσει συστήματος μοριοδότησης, δίνοντας προτεραιότητα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Τα βασικά κριτήρια είναι το εισόδημα, ο αριθμός παιδιών, η μονογονεϊκή οικογένεια, η αναπηρία και η μη προηγούμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

1. Εισόδημα: Όσο χαμηλότερο το εισόδημα, τόσο περισσότερα μόρια:

έως 10.000€ → 30 μόρια

10.000 – 20.000€ → 20 μόρια

20.000 – 30.000€ → 10 μόρια

2. Παιδιά: Κάθε ανήλικο παιδί προσθέτει +15 μόρια.

3. Μονογονεϊκή οικογένεια: +10 μόρια.

4. Αναπηρία (ΑμεΑ ≥50%): +50 μόρια.

5. Νέοι δικαιούχοι: Όσοι δεν έχουν λάβει voucher τα τελευταία χρόνια λαμβάνουν +20 μόρια.

Για παράδειγμα, οικογένεια με δύο παιδιά και χαμηλό εισόδημα συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία, ενώ οι πολύτεκνοι επιλέγονται χωρίς διαδικασία μοριοδότησης.

Διαμονή και μετακινήσεις

Στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων) έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα έως 6 διανυκτερεύσεις.

Η επιδότηση αυξάνεται κατά 20% σε περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.

Για τις μετακινήσεις προβλέπεται 50% επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για όλους και 100% για ΑμεΑ. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται περίπου στο 25% της τιμής του εισιτηρίου, ενώ για ΑμεΑ είναι μηδενική.

Το πρόγραμμα δεν αφορά όσους είχαν επιλεγεί στον Κοινωνικό Τουρισμό της προηγούμενης χρονιάς, ακόμη κι αν δεν έκαναν χρήση του voucher. Εξαιρέσεις ισχύουν για πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία.

Διαδικασία αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ.

Η είσοδος γίνεται με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Συμπληρώνονται στοιχεία εισοδήματος, ασφάλισης και μέλη οικογένειας.

Η αίτηση λειτουργεί και ως υπεύθυνη δήλωση.

Χρήση του voucher

Ο δικαιούχος επιλέγει κατάλυμα από το Μητρώο της ΔΥΠΑ.

Πραγματοποιεί κράτηση και ενεργοποιεί ηλεκτρονικά την επιταγή.

Υπογράφεται ηλεκτρονική σύμβαση με το κατάλυμα.

Αν ο δικαιούχος δεν χρησιμοποιήσει το voucher, αποκλείεται από το πρόγραμμα για δύο χρόνια, εκτός αν ανήκει σε ειδικές κατηγορίες όπως πολύτεκνοι ή ΑμεΑ.

Το πρόγραμμα δεν καλύπτει φόρους διαμονής, ενώ προβλέπονται έλεγχοι και κυρώσεις σε περιπτώσεις παρατυπιών.