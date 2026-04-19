Την ερχόμενη Τρίτη (21/4) ανοίγουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού, με τη διαδικασία να εξελίσσεται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων.

«Ανοίγουμε την Τρίτη, 21 του μηνός. Η υποβολή των αιτήσεων, όπως κάθε χρόνο, θα γίνει με βάση το καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ. Επομένως, θα ήθελα να παραινέσω όλους να μην αγχωθούν, να μην πιεστούν, να μην νιώσουν ότι θα αποκλειστούν και δεν θα προλάβουν. Κάθε χρόνο κοιτάμε με μεγάλη προσοχή την υποβολή των αιτήσεων», λέει στο MEGA η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα.

«Υπάρχει ειδική μοριοδότηση για άτομα με αναπηρία, είτε ως ίδιοι ωφελούμενοι είτε προστατευόμενα μέλη. Ειδική μοριοδότηση για παιδιά, ειδική μοριοδότηση για μονογονείς, ειδική μοριοδότηση για πολύτεκνες οικογένειες, ειδική μοριοδότηση ακόμη και για κάποιον ο οποίος ποτέ δεν έχει ωφεληθεί από τον Κοινωνικό Τουρισμό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρχει και μία ανανέωση».

Το πρόγραμμα καλύπτει «από 6 έως 12 (διανυκτερεύσεις) αναλόγως του προορισμού».