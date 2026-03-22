Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν το voucher εντός του 2026, τόσο κατά τη υψηλή περίοδο (1 Μαΐου – 30 Σεπτεμβρίου) όσο και στη χαμηλή περίοδο (1 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου).

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Μάρτιο, ενώ η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και στη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων φιλοξενίας.

Το voucher των 600 ευρώ, το οποίο θα εκδίδεται σε ψηφιακή κάρτα, θα μειώσει σημαντικά το κόστος διαμονής σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping και κατασκηνώσεις σε όλη τη χώρα.

Τρόποι χρήσης της ψηφιακής κάρτας

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το voucher με τρεις τρόπους πληρωμής:

Ανέπαφα (NFC): Μέσω smartphone, μέσω των εφαρμογών Apple Pay ή Google Pay.

Online: Κατά την ηλεκτρονική κράτηση του καταλύματος μέσω των συστημάτων κρατήσεων.

POS: Με την εισαγωγή των στοιχείων της ψηφιακής κάρτας στο POS του καταλύματος.

Κριτήρια και ποσά επιδότησης

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, που προσδιορίζουν το ύψος του ποσού που θα πιστωθεί στην ψηφιακή κάρτα κάθε δικαιούχου.

Voucher 200 ευρώ: Για δικαιούχους με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Εκκρεμεί η ΚΥΑ για τον τελικό καθορισμό της προσαύξησης, καθώς μπορεί να ανέλθει στα 2.000 ευρώ.

Voucher 300 ευρώ: Για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Voucher 400 ευρώ: Για άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, εφόσον το ατομικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ και το οικογενειακό τις 26.000 ευρώ.

Voucher 600 ευρώ: Για ΑμεΑ με βαριά αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω), με τα ίδια εισοδηματικά όρια.