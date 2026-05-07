Σε τροχιά έντονης ανόδου κινείται η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αθήνα τον Μάιο, με τις μεγάλες συναυλίες των Metallica και των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ να λειτουργούν ως ισχυρός καταλύτης για τη ζήτηση, τις πληρότητες και τις τιμές των Airbnb.

Τα στοιχεία της AirDNA δείχνουν ότι τα δύο μεγάλα μουσικά γεγονότα δεν φέρνουν μόνο χιλιάδες επισκέπτες στην ελληνική πρωτεύουσα, αλλά δημιουργούν και ένα σαφές αποτύπωμα στην αγορά καταλυμάτων, ενισχύοντας περαιτέρω μια ήδη ακριβότερη τουριστική περίοδο.

Η μεγαλύτερη ώθηση καταγράφεται το Σάββατο 23 Μαΐου, ημέρα της συναυλίας των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ. Η ζήτηση για διαμονές εμφανίζεται αυξημένη κατά 25,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή ημέρα, με 8.428 διανυκτερεύσεις έναντι 6.730 το 2025. Παράλληλα, η πληρότητα αυξάνεται κατά 19,5 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται στο 76%, ενώ η μέση ημερήσια τιμή (ADR) ενισχύεται κατά 48,3% σε ετήσια βάση.

Ισχυρή αποδεικνύεται και η επίδραση της συναυλίας των Metallica, που πραγματοποιείται το Σάββατο 9 Μαΐου. Εκείνη την ημέρα, οι διανυκτερεύσεις αυξάνονται κατά 10,7% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τις 10.349 από 9.346 το 2025. Η πληρότητα αγγίζει το 90,9%, αυξημένη κατά 12,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το ADR κινείται 39,8% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η ζήτηση ξεκινά πριν από τις συναυλίες

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στις ημέρες των συναυλιών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση ενισχύεται ήδη από τις παραμονές των live, κάτι που υποδηλώνει ότι πολλοί επισκέπτες επιλέγουν πολυήμερη παραμονή στην Αθήνα.

Την Παρασκευή 8 Μαΐου, μία ημέρα πριν από τη συναυλία των Metallica, η πληρότητα φτάνει στο 88,3%, αυξημένη κατά 15,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Αντίστοιχα, την Παρασκευή 22 Μαΐου, πριν από τη συναυλία των Iron Maiden, η πληρότητα διαμορφώνεται στο 72,5%, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 19,6 ποσοστιαίων μονάδων.

Εως και 52% υψηλότερες οι τιμές

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στις τιμές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA, το ADR αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου, με τις ημερήσιες ανατιμήσεις να κυμαίνονται από 26% έως και 52% σε σύγκριση με το 2025.

Η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 111,90 ευρώ, από 80,71 ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας συνολική άνοδο 39,6%. Η κορύφωση σημειώνεται την Παρασκευή 22 Μαΐου, παραμονή της συναυλίας των Iron Maiden, όταν η μέση ημερήσια τιμή φτάνει τα 128 ευρώ, έναντι 84 ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 51,9%.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι συναυλίες δεν είναι η μοναδική αιτία της ανόδου. Αντίθετα, φαίνεται πως η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αθήνα έχει ήδη επανατιμολογηθεί σε υψηλότερα επίπεδα για το 2026, με τα μεγάλα μουσικά events να ενισχύουν περαιτέρω τη ζήτηση πάνω σε μια ήδη ακριβή βάση.

Μικρή αύξηση στη ζήτηση, μεγάλη έκρηξη στις τιμές

Παρά την έντονη κινητικότητα, τα συνολικά στοιχεία του Μαΐου αποκαλύπτουν μια ενδιαφέρουσα αντίφαση. Σε επίπεδο μήνα, η ζήτηση εμφανίζεται οριακά μειωμένη κατά 0,6% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η πληρότητα αυξάνεται μόλις κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, οι τιμές κινούνται με εντελώς διαφορετική ταχύτητα, καθώς το ADR αυξάνεται σχεδόν κατά 40%. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά δεν βιώνει απλώς μια πρόσκαιρη «συναυλιακή φούσκα», αλλά μια συνολικότερη μετατόπιση των τιμών στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Sold out των Metallica και το «σοκ» των Iron Maiden

Τα δύο μουσικά γεγονότα επηρέασαν την αγορά με διαφορετικό τρόπο. Οι Metallica έφεραν την αγορά πολύ κοντά σε επίπεδα κορεσμού, με την πληρότητα να προσεγγίζει το 91% τη βραδιά της συναυλίας. Αντίθετα, οι Iron Maiden φαίνεται πως δημιούργησαν ισχυρότερο «συναυλιακό σοκ» σε σχέση με τη φυσιολογική δυναμική της περιόδου, κυρίως επειδή ενίσχυσαν σημαντικά και τη ζήτηση της προηγούμενης ημέρας.

Με βάση τη σύγκριση με αντίστοιχες εβδομάδες χωρίς μεγάλο event, οι Iron Maiden εμφανίζουν ισχυρότερη καθαρή επίδραση σε όλες τις βασικές μετρήσεις της αγοράς: +32,8% στη ζήτηση, +7,3% στο ADR και +18,4 ποσοστιαίες μονάδες στην πληρότητα των καταλυμάτων.

Για τους Metallica, η αντίστοιχη πρόσθετη επίδραση εκτιμάται σε: +16,8% στη ζήτηση, +1,3% στο ADR και +11,4 ποσοστιαίες μονάδες στην πληρότητα.

Στην περίπτωση των Metallica, η μέση ημερήσια τιμή στις 9 Μαΐου διαμορφώθηκε στα 117,99 ευρώ, έναντι 108,67 ευρώ την εβδομάδα αναφοράς χωρίς μεγάλο γεγονός, σημειώνοντας επιπλέον αύξηση 8,6%.

Για τη συναυλία των Iron Maiden, στις 23 Μαΐου, η μέση τιμή έφτασε τα 130,15 ευρώ, από 118,46 ευρώ την εβδομάδα αναφοράς, καταγράφοντας άνοδο 9,9%.

Στην πράξη, για έναν επισκέπτη που σχεδιάζει να παρακολουθήσει κάποιο από τα δύο μεγάλα live στο ΟΑΚΑ, το κόστος διαμονής στην Αθήνα διαμορφώνεται κατά μέσο όρο μεταξύ 118 και 130 ευρώ ανά βραδιά – χωρίς να συνυπολογίζονται διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, τύπο καταλύματος ή διάρκεια διαμονής.