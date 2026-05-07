Καθώς πλησιάζει η περίοδος των προαγωγικών εξετάσεων με αποκορύφωμα τις Πανελλαδικές, χιλιάδες μαθητές εισέρχονται σε μια απαιτητική περίοδο που κατά κανόνα χαρακτηρίζεται από έντονη πνευματική προσπάθεια, άγχος και πολύωρο διάβασμα. Πώς μπορούν λοιπόν να τονωθούν οι μαθητές τη δύσκολο αυτή περίοδο; Υπάρχουν τρόφιμα που… ακονίζουν τον εγκέφαλο; Και τι, συνεπώς, θα πρέπει να τους σερβίρουμε καθημερινά για να λάβουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που θα τους βοηθήσουν να μείνουν σε εγρήγορση;

Στα ερωτήματα αυτά έρχεται να δώσει απάντηση ο διαιτολόγος – διατροφολόγος Νικόλας Παρασκευής, σημειώνοντας ότι η διατροφή δεν αποτελεί απλώς μια καθημερινή ανάγκη, αλλά έναν καθοριστικό παράγοντα για τη συγκέντρωση, τη μνήμη και τη συνολική απόδοση των παιδιών. Και προσθέτει ότι «η έλλειψη βασικών θρεπτικών συστατικών μέσω κακής διατροφής μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση, μειωμένη συγκέντρωση και δυσκολία στην απομνημόνευση».

Επειτα, στο κείμενο που ακολουθεί και υπογράφει ο ίδιος, αναλύει βήμα προς βήμα τι πρέπει να περιέχει το καθημερινό πιάτο των μαθητών αλλά και τι πρέπει να προσέξει κανείς αυτή τη δύσκολη περίοδο, συνθέτοντας έτσι ένα μενού για… κοφτερό μυαλό.

«Βασιλιάς» το πρωινό

Πρώτος και βασικός σύμμαχος είναι το πρωινό. Ενα ισορροπημένο πρωινό γεύμα βοηθά στη ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, που αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας του εγκεφάλου. Δημητριακά ολικής άλεσης, γάλα ή γιαούρτι, φρούτα και λίγοι ξηροί καρποί αποτελούν μια ιδανική επιλογή που προσφέρει ενέργεια με διάρκεια. Αντίθετα, η παράλειψη του πρωινού έχει συνδεθεί με μειωμένη απόδοση και αυξημένη αίσθηση κόπωσης ήδη από τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Τα επίπεδα γλυκόζης, ωστόσο, πρέπει να παραμένουν σταθερά. Τα απλά σάκχαρα, όπως αυτά που βρίσκονται στα γλυκά και τα αναψυκτικά, προκαλούν απότομες αυξομειώσεις στα επίπεδα ενέργειας, οδηγώντας σε κούραση και επηρεάζοντας αρνητικά τη συγκέντρωση. Αντίθετα, οι σύνθετοι υδατάνθρακες – όπως το ψωμί ολικής άλεσης, τα ζυμαρικά και το ρύζι – προσφέρουν σταθερή ενέργεια με περισσότερη διάρκεια.

Τα ω-3 λιπαρά οξέα

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα ω-3 λιπαρά οξέα, που συμβάλλουν στην ορθή λειτουργία του εγκεφάλου και στη βελτίωση της μνήμης. Βρίσκονται κυρίως σε λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, οι σαρδέλες και το σκουμπρί, αλλά και σε φυτικές πηγές όπως τα καρύδια και ο λιναρόσπορος. Η τακτική κατανάλωσή τους μπορεί να ενισχύσει τη νοητική διαύγεια, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιόδους έντονης πνευματικής δραστηριότητας.

Οι πρωτεΐνες, από την άλλη πλευρά, είναι απαραίτητες για τη σύνθεση νευροδιαβιβαστών – των χημικών ουσιών που επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των νευρικών κυττάρων. Τρόφιμα όπως τα αβγά, το κοτόπουλο, τα όσπρια και τα γαλακτοκομικά προϊόντα παρέχουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη και συμβάλλουν στη διατήρηση της εγρήγορσης. Παράλληλα, προσφέρουν κορεσμό και συμβάλλουν στα σταθερά επίπεδα ενέργειας μέσα στην ημέρα.

Επίσης, δεν θα πρέπει να παραλείπουμε και τα φρούτα και τα λαχανικά, που είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά. Η βιταμίνη C, για παράδειγμα, βοηθά στη διατήρηση της μνήμης, ενώ οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β σχετίζονται με τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος. Επιπλέον, τα αντιοξειδωτικά προστατεύουν τα εγκεφαλικά κύτταρα από το οξειδωτικό στρες, που μπορεί να αυξηθεί σε περιόδους έντασης.

Οι σύµµαχοι

Η ενυδάτωση είναι ένας ακόμη παράγοντας που συχνά υποτιμάται. Ακόμη και ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συγκέντρωση και τη μνήμη. Η κατανάλωση επαρκούς ποσότητας νερού μέσα στην ημέρα (8-10 ποτήρια νερό) είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια πολύωρου διαβάσματος. Προτείνεται η αποφυγή ροφημάτων όπως τα αναψυκτικά με ζάχαρη, καθώς θα οδηγήσουν σε απότομη πτώση του σακχάρου στο αίμα προκαλώντας αίσθημα κόπωσης που μειώνει παράλληλα τη συγκέντρωση. Ακόμη τα ενεργειακά ποτά και η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης δεν αποτελούν λύση, καθώς μπορεί να προσφέρουν βραχυπρόθεσμη τόνωση, αλλά συχνά οδηγούν σε νευρικότητα και διαταραχές στον ύπνο.

Και εδώ ακριβώς έρχεται ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας, ο ύπνος. Οσο καλή κι αν είναι η διατροφή, δεν μπορεί να αντισταθμίσει την έλλειψη ξεκούρασης. Ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος βοηθά στη διατήρηση της μνήμης και στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας. Η κατανάλωση λιπαρών ή ενεργειακά πυκνών γευμάτων αργά το βράδυ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ύπνο, γι’ αυτό συνιστάται η κατανάλωση ελαφριών βραδινών γευμάτων.

Οι «παγίδες»

Σε περιόδους εξετάσεων, πολλοί μαθητές πέφτουν για διαφορετικές αιτίες σε παγίδες, όπως είναι η υπερκατανάλωση πρόχειρου φαγητού ή καφέ. Ωστόσο, αυτές οι επιλογές συχνά επιβαρύνουν τον οργανισμό και μειώνουν την απόδοσή τους. Η ισορροπία και η συνέπεια αποτελούν το κλειδί. Τα μικρά και συχνά γεύματα, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, μπορούν να διατηρήσουν σταθερά τα επίπεδα ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η σοκολάτα, ειδικά η μαύρη με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο, μπορεί να αποτελέσει έναν μικρό αλλά χρήσιμο σύμμαχο. Συμβάλλει και στη βελτίωση της διάθεσης, όπως επίσης και στην τόνωση της μνήμης. Ωστόσο, η κατανάλωσή της πρέπει να γίνεται με μέτρο, καθώς η υπερβολή μπορεί να οδηγήσει σε νευρικότητα ή απότομες μεταβολές στην ενέργεια.

Την ημέρα των εξετάσεων, η επιλογή των τροφών πρέπει να είναι προσεκτική και στοχευμένη. Ενα ελαφρύ αλλά θρεπτικό πρωινό, όπως ψωμί ολικής άλεσης με μέλι ή τυρί, ένα φρούτο και λίγο γάλα ή γιαούρτι, μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια χωρίς να βαρύνει το στομάχι. Καλό είναι να αποφεύγονται βαριά, λιπαρά ή άγνωστα τρόφιμα, ενώ ένα μικρό σνακ, όπως μια μπάρα δημητριακών ή λίγοι ξηροί καρποί, μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Οι εξετάσεις αποτελούν μια σημαντική δοκιμασία, αλλά δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά με διάβασμα και πίεση. Η σωστή διατροφή αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η καλή θρέψη του οργανισμού μέσω της τροφής υποστηρίζει ένα καθαρό, συγκεντρωμένο και «κοφτερό» μυαλό, ακριβώς αυτό που χρειάζεται κάθε υποψήφιος για να πετύχει τους στόχους του.