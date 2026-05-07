Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ εντυπωσίασε ξανά το κοινό, «ενώνοντας» με το βιολί του το εμβληματικό Fairytale —το τραγούδι που χάρισε στη Νορβηγία τη νίκη στη Eurovision το 2009— με το Ferto του Akyla. Ο Νορβηγός καλλιτέχνης, γνωστός για τη χαρακτηριστική του σκηνική παρουσία και την αγάπη του για το βιολί, παρουσίασε τη μουσική αυτή σύμπραξη μέσα από ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο τραγουδιστής, που είχε κατακτήσει την κορυφή του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision με το Fairytale, ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram το βίντεο, όπου παρουσιάζει το «πάντρεμα» των δύο τραγουδιών. Η δημοσίευσή του απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια από θαυμαστές και φίλους της μουσικής.

Πλησιάζει ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision 2026

Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, με τον Akyla να εμφανίζεται τέταρτος στη σειρά. Στον ίδιο ημιτελικό συμμετέχουν χώρες όπως η Σουηδία, η Ιταλία και η Φινλανδία, που θεωρούνται μεταξύ των ισχυρότερων ανταγωνιστών.

Ο δεύτερος ημιτελικός έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 14 Μαΐου, με 18 χώρες να διεκδικούν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουκρανία, χώρες με μακρά παράδοση στον διαγωνισμό.

Η μεγάλη βραδιά του τελικού

Ο τελικός της Eurovision θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου, με 25 χώρες να ανεβαίνουν στη σκηνή για τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης. Στην τελική φάση θα συμμετάσχουν οι 20 χώρες που θα προκριθούν από τους ημιτελικούς, καθώς και οι λεγόμενες Big Five —Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο— μαζί με τη διοργανώτρια Αυστρία.