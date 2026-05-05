Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό κατέληξαν η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι, βάζοντας τέλος στη δικαστική διαμάχη τους που είχε προκύψει από την επεισοδιακή παραγωγή της ταινίας «It Ends With Us» (2024), μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη δίκη.

Σε κοινή δήλωση, οι νομικοί εκπρόσωποι των δύο πλευρών ανέφεραν: «Το τελικό αποτέλεσμα, η ταινία “It Ends With Us”, αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για όλους εμάς που εργαστήκαμε για να την υλοποιήσουμε. Η ευαισθητοποίηση και η ουσιαστική συμβολή στη ζωή των επιζώντων ενδοοικογενειακής βίας και όλων των επιζώντων, είναι ένας στόχος που υποστηρίζουμε πλήρως. Αναγνωρίζουμε ότι η διαδικασία παρουσίασε προκλήσεις και ότι οι ανησυχίες που εξέφρασε η κ. Λάιβλι άξιζαν να ακουστούν».

«Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη διασφάλιση εργασιακών χώρων χωρίς ανάρμοστες συμπεριφορές. Ελπίζουμε ειλικρινά ότι αυτό θα κλείσει το θέμα και θα επιτρέψει σε όλους τους εμπλεκόμενους να προχωρήσουν εποικοδομητικά και ειρηνικά», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το ιστορικό της δικαστικής διαμάχης

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η Λάιβλι, πρωταγωνίστρια στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Κολίν Χούβερ, κατηγόρησε τον Μπαλντόνι —ο οποίος σκηνοθέτησε και συμπρωταγωνίστησε— για σεξουαλική παρενόχληση και δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Η ηθοποιός υποστήριξε επίσης ότι η εταιρεία παραγωγής του, Wayfarer Studios, προχώρησε σε αντίποινα εις βάρος της, αφότου εξέφρασε τις ανησυχίες της για τη φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά του.

Ο Μπαλντόνι απάντησε με ανταγωγή για δυσφήμιση ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, καθώς και με αγωγή 250 εκατομμυρίων δολαρίων κατά των New York Times, εξαιτίας άρθρου με τίτλο «We Can Bury Anyone: Inside a Hollywood Smear Machine».

Στην αγωγή του, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ισχυρίστηκε ότι το διάσημο ζευγάρι επιχείρησε να σπιλώσει τη φήμη του για να «αρπάξει τον έλεγχο» της ταινίας, ενώ συμπεριέλαβε και κατηγορίες για εκβιασμό.

Τον Ιούνιο του 2025, η Λάιβλι απέσυρε δύο από τις κατηγορίες της, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ο ομοσπονδιακός δικαστής της Νέας Υόρκης, Λιούις Λίμαν, απέρριψε την αγωγή του Μπαλντόνι κατά του ζεύγους, καθώς και την προσφυγή του εναντίον των New York Times.

Έναν μήνα αργότερα, ο ίδιος δικαστής απέρριψε το μεγαλύτερο μέρος των κατηγοριών της Λάιβλι, θέτοντας στο αρχείο 10 από τις συνολικά 13, μεταξύ των οποίων εκείνες για παρενόχληση, συνωμοσία και δυσφήμιση.

Σύμφωνα με τον Guardian, τρεις μόνο κατηγορίες —αθέτηση συμβολαίου, αντίποινα και συνέργεια σε αντίποινα— παρέμειναν ενεργές, προτού η υπόθεση οδηγηθεί τελικά σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, κλείνοντας έναν πολύμηνο κύκλο αντιπαράθεσης στο Χόλιγουντ.