Η φετινή λαμπερή διοργάνωση του Met Gala στη Νέα Υόρκη συγκέντρωσε για ακόμη μία χρονιά τα φώτα της δημοσιότητας, με σκοπό τη στήριξη του Ινστιτούτου Ενδυμασίας του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης. Η εκδήλωση, γνωστή για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις και τις δημιουργικές ερμηνείες των θεμάτων της, παραμένει σημείο αναφοράς για τη διεθνή μόδα και την καλλιτεχνική της διάσταση.

Το φετινό θέμα του ενδυματολογικού κώδικα ήταν «η μόδα είναι τέχνη», δίνοντας στους καλεσμένους και στους σχεδιαστές πλήρη ελευθερία να αποδώσουν δημιουργικά τη σύνδεση ανάμεσα στη μόδα και την αισθητική έκφραση. Οι δημιουργίες που παρουσιάστηκαν στο κόκκινο χαλί ανέδειξαν τη φαντασία και τη δεξιοτεχνία των οίκων μόδας, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση ανάμεσα στην τέχνη και το ένδυμα.

Παράλληλα, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης εγκαινίασε τη νέα του έκθεση με τίτλο «Costume Art» (Η τέχνη της ενδυμασίας), η οποία διερευνά τη μόδα ως ενσώματη μορφή τέχνης. Η ανοιξιάτικη έκθεση του Ινστιτούτου Ενδυμασίας εστιάζει στο «ντυμένο σώμα» ως καλλιτεχνικό μέσο, παρουσιάζοντας έργα που καλύπτουν 5.000 χρόνια ιστορίας της τέχνης.

Κεντρικό στοιχείο της αφίσας της έκθεσης αποτελεί η Νίκη της Σαμοθράκης, επιλογή που επηρέασε εμφανώς τις δημιουργίες των καλεσμένων στο Met Gala. Πολλοί εμπνεύστηκαν από τη γλυπτική, το γυμνό σώμα και την αρχαιοελληνική αισθητική, δημιουργώντας εμφανίσεις που έμοιαζαν με ζωντανά έργα τέχνης.

Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες ξεχώρισε η Kendall Jenner, η οποία συνεργάστηκε με τον σχεδιαστή Zac Posen για ένα look εμπνευσμένο από το διάσημο άγαλμα. Ο Posen, δημιουργικός διευθυντής της Gap Inc., σχεδίασε το σύνολο GapStudio, αντλώντας έμπνευση από τη δυναμική κίνηση και τις πτυχώσεις του μαρμάρινου έργου που εκτίθεται στο Λούβρο.

Σε επιστολή του προς τη Jenner, ο Posen ανέφερε πως τη θεωρεί το ιδανικό πρόσωπο για να ενσαρκώσει τη συγκεκριμένη δημιουργία. Η προσέγγισή του βασίστηκε σε ένα σύγχρονο στοιχείο: το κλασικό λευκό T-shirt της Gap, το οποίο αποτέλεσε την αφετηρία για τον σχεδιασμό.

«Έβγαλα ένα λευκό T-shirt της Gap από πάνω μου στο στούντιό μου και άρχισα να το τραβάω και να το τροποποιώ, προσπαθώντας να βρω πώς, με έναν σύγχρονο τρόπο, με έναν λαμπερό τρόπο, να ερμηνεύσω το γλυπτό που επηρέασε την ανθρωπότητα και τη σύγχρονη κουλτούρα μας», σημείωσε ο σχεδιαστής.

Η Jenner συμμετείχε ενεργά στη δημιουργική διαδικασία, επιθυμώντας να αποδώσει την αίσθηση της κυματιστής, ανεμοδαρμένης τήβεννου μέσα από ένα εξαιρετικά λεπτό ύφασμα. Ο Posen επέλεξε ένα μείγμα βαμβακιού και βισκόζης, που χάρισε στην εμφάνιση ρευστότητα και φωτεινότητα, θυμίζοντας υγρό μάρμαρο.

«Εκτυπώσαμε το σώμα της Kendall σε 3D και φτιάξαμε ένα μανεκέν και την προτομή του, που είναι ο κορσές από κάτω», εξήγησε ο Posen, προσθέτοντας ότι το ύφασμα τοποθετήθηκε ώστε να αναδείξει την αίσθηση ενός εκτεθειμένου στήθους, αποδίδοντας φόρο τιμής στη γλυπτική μορφή της Νίκης της Σαμοθράκης.

Kylie Jenner ως Αφροδίτη της Μήλου;

Η Kylie Jenner δεν ξέφυγε πολύ από το τυπικό της μακιγιάζ, αλλά έπαιξε με τα ντεκαπαρισμένα φρύδια της. Τα απαλά, σμιλεμένα μαλλιά της ήταν μια ωραία πινελιά στο φόρεμα-κορσέ της από Schiaparelli το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι μοιάζει με την Αφδροδίτη της Μήλου.

Η Αφροδίτη της Μήλου στο Μουσείο του Λούβρου