Υπάρχει μια περίοδος στη ζωή του Αλέξανδρου Κοψιάλη που δεν την είχε μοιραστεί ποτέ. Κράτησε ενάμιση χρόνο και ήταν η πιο δύσκολη φάση της ζωής του. Αϋπνίες, εφιάλτες, απομάκρυνση από τη γυναίκα και το παιδί του, και υπερφαγικά επεισόδια που δεν μπορούσε να ελέγξει. Πώς είναι όταν είδε την αρνητική πλευρά της δημοσιότητας;

Στο Anestea the Podcast (powered by tanea.gr), μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για όλα. Για τη διατροφική διαταραχή που τον ακολουθεί από μικρός, για την καθυστερημένη ήβη και τις ενέσεις τεστοστερόνης στα 14, για το Ozempic και το πώς του κατέστρεψε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Επίσης αναφέρεται σε όσα έγιναν δημόσια: τα fake giveaways που κυκλοφορούν στο instagram, τις εντάσεις στις σχέσεις του και τα λάθη που παραδέχεται ο ίδιος.

Είναι μια κουβέντα για το τι σημαίνει να καταρρέεις μπροστά σε όλους και πώς προσπαθείς να σταθείς ξανά στα πόδια σου, όταν ο κόσμος έχει ήδη αποφασίσει ποιος είσαι. Γιατί τελικά, αυτό που σε κρατά relevant δεν είναι τα views.

Είναι αν ο άλλος αναγνωρίζει κάτι δικό του σε σένα.