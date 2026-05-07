Η Ορθούλα Παπαδάκου περιέγραψε τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει αλλά και τις μάχες που έδωσε από τη στιγμή που διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας. Στο περιθώριο του πάρτι γενεθλίων που διοργάνωσε το βράδυ της Τετάρτης (6/5), αναφέρθηκε στη σχέση της με τον χρόνο και στο πρόσφατο χειρουργείο που έκανε στο γόνατό της.

Η Ορθούλα Παπαδάκου διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2011. «Διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2011. Τα πρώτα 3-4 χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Έκανα μεγάλη αγωγή. Δόξα τω Θεώ τα τελευταία επτά χρόνια είμαι εκτός αγωγής. Πάω πάρα πολύ καλά. Είχε περάσει μια πολύ βαριά αρρώστια η μάνα μου τότε, και μόλις έγινε καλά, εκδηλώθηκε σε μένα η σκλήρυνση κατά πλάκας» ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day».

«Δε με αγχώνει καθόλου το πέρασμα του χρόνου. Μπορεί να έγινα 56, που δεν το κρύβω, αλλά πραγματικά νιώθω σαν να είμαι 20 χρονών» συμπλήρωσε σε άλλο σημείο και και πρόσθεσε: «Με βλέπετε και κουτσαίνω γιατί έκανα αρθροπλαστική στο γόνατο. Αυτό ήταν φθορά από τον αθλητισμό. Υπέφερε πάρα πολύ τα τελευταία 5 χρόνια. Έχω κάνει ήδη επτά χειρουργεία σαν αθλήτρια. Σε δυο μήνες πιστεύω θα τρέχω» συμπλήρωσε.