Μια νέα εποχή στις μεταφορές ξεκινά από την Ιταλία, όπου ερευνητές και μηχανικοί παρουσίασαν το πρώτο πλήρως αυτόνομο «τρένο-ταξί» στον κόσμο. Το υβριδικό αυτό μέσο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του σιδηροδρόμου με την ευελιξία των υπηρεσιών ταξί και των εφαρμογών μετακίνησης κατ’ απαίτηση.

Το σύστημα, με την ονομασία RailEvo, έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη διεθνή κοινότητα των μεταφορών. Στόχος του είναι να αλλάξει ριζικά τον τρόπο μετακίνησης σε μικρές και μεσαίες αποστάσεις, ιδίως σε περιοχές όπου το παραδοσιακό σιδηροδρομικό δίκτυο έχει εγκαταλειφθεί ή υπολειτουργεί.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά τρένα, το RailEvo δεν βασίζεται σε μεγάλους συρμούς ούτε σε σταθερά δρομολόγια. Αποτελείται από μικρά αυτόνομα οχήματα που κινούνται πάνω σε ράγες και λειτουργούν όπως ένα ταξί ή μια υπηρεσία ride-hailing. Ο επιβάτης καλεί το όχημα μέσω εφαρμογής στο κινητό του και επιβιβάζεται χωρίς την παρουσία οδηγού ή προσωπικού.

Οι δημιουργοί του το περιγράφουν ως ένα «σιδηροδρομικό σύστημα αυτόνομων ταξί κατ’ απαίτηση», το οποίο μετατρέπει τις γραμμές του τρένου σε έναν «αυτοκινητόδρομο» συνεχούς ροής μικρών οχημάτων.

Αυτόνομη λειτουργία χωρίς στάσεις

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του RailEvo είναι ότι τα οχήματα δεν σταματούν υποχρεωτικά σε κάθε σταθμό. Με ειδικό μηχανισμό κάθετης εκτροπής, μπορούν να αλλάζουν γραμμή και να περνούν κάτω από ενδιάμεσους σταθμούς χωρίς καθυστέρηση, διατηρώντας σταθερή ταχύτητα και εξασφαλίζοντας γρήγορες μετακινήσεις.

Κάθε όχημα χωρά από τέσσερις έως έξι επιβάτες, θυμίζοντας μικρό βαν ή κάψουλα μεταφοράς. Παρά το μέγεθός του, μπορεί να φτάσει ταχύτητα έως 100 χλμ./ώρα, ενώ το σύστημα έχει σχεδιαστεί για συνεχή λειτουργία όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Οι επιβάτες μεταφέρονται απευθείας στον προορισμό τους, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις ή ανάγκη ανταποκρίσεων, προσφέροντας μια εμπειρία μετακίνησης ανάλογη με εκείνη των ταξί.

Αξιοποίηση ανενεργών γραμμών και χαμηλό κόστος

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του RailEvo είναι η δυνατότητα αξιοποίησης υπαρχουσών σιδηροδρομικών γραμμών που παραμένουν ανενεργές. Αντί να απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις για νέες υποδομές, το σύστημα επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση παλαιών γραμμών με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Η προσέγγιση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα ωφέλιμη για μικρές πόλεις και αγροτικές περιοχές που έχουν αποκοπεί από τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Οι σχεδιαστές εκτιμούν ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση στο ιδιωτικό αυτοκίνητο, μειώνοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τις εκπομπές ρύπων.

Ασφάλεια και ενεργειακή αποδοτικότητα

Η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης του RailEvo βασίζεται σε πολλαπλά συστήματα ασφαλείας, αισθητήρες και αυτοματοποιημένους μηχανισμούς ελέγχου. Έτσι, επιτυγχάνεται μετακίνηση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση με υψηλή αξιοπιστία.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική ασφαλείας μειώνει τον κίνδυνο ανθρώπινου λάθους, ενώ το κλειστό σιδηροδρομικό περιβάλλον καθιστά την αυτόνομη λειτουργία πιο εύκολη και ασφαλή σε σχέση με τους δημόσιους δρόμους.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ενεργειακή απόδοση. Το RailEvo καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια και μπορεί να λειτουργεί σχεδόν ενεργειακά αυτόνομα, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η μικρή μάζα των οχημάτων, η χρήση μιας μόνο γραμμής και η αυτοματοποιημένη διαχείριση κυκλοφορίας μειώνουν σημαντικά τις ενεργειακές απαιτήσεις σε σχέση με τα συμβατικά τρένα ή ακόμη και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το μέλλον των δημόσιων συγκοινωνιών

Οι κατασκευαστές υπόσχονται προσιτές τιμές για το επιβατικό κοινό, εκτιμώντας ότι η πλήρης αυτοματοποίηση και το χαμηλό κόστος συντήρησης καθιστούν το RailEvo οικονομικά βιώσιμο χωρίς μεγάλες επιδοτήσεις.

Το ιταλικό project εντάσσεται σε μια διεθνή τάση ανάπτυξης αυτόνομων μέσων μεταφοράς. Η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης, που ξεκίνησε από τα αυτοκίνητα, εφαρμόζεται πλέον σε λεωφορεία, φορτηγά, μετρό και σιδηροδρομικά συστήματα.

Το RailEvo θεωρείται η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια δημιουργίας πλήρως αυτόνομου «τρένου-ταξί» που λειτουργεί κατά παραγγελία και όχι με σταθερά δρομολόγια. Αναλυτές εκτιμούν ότι, εφόσον αποδειχθεί επιτυχημένο, θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον σχεδιασμό των δημόσιων συγκοινωνιών, ιδίως σε περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα.

Η συνεχής λειτουργία, η απουσία οδηγού, το χαμηλό ενεργειακό κόστος και η ευελιξία των διαδρομών δημιουργούν ένα νέο μοντέλο μετακίνησης που συνδυάζει στοιχεία σιδηροδρόμου, ταξί και αυτόνομου οχήματος.

Για την Ιταλία, το RailEvo αποτελεί επίδειξη τεχνολογικής υπεροχής στον τομέα της έξυπνης κινητικότητας και της βιώσιμης μεταφοράς. Εάν οι πιλοτικές δοκιμές ολοκληρωθούν επιτυχώς, το «τρένο-ταξί» χωρίς οδηγό μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για ένα νέο μοντέλο δημόσιων συγκοινωνιών, πιο εξατομικευμένο, αυτόνομο και ενεργειακά αποδοτικό από ποτέ.