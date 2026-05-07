Έχει, αναμφίβολα, μεγάλο ενδιαφέρον το πώς λειτουργεί η διαιτησία. Τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην Ελλάδα. Και αν εστιάσουμε στα μέρη μας, το μάτι πέφτει κατευθείαν στον Στεφάν Λανουά γιατί αυτός είναι ο αρμόδιος, αυτόν εμπιστεύονται αρκετοί και τον γάλλο διαιτητοπαράγοντα ευχαρίστησαν πρόσφατα ακόμη και οι έλληνες ρέφερι.

Πώς, όμως, είναι η πραγματικότητα; Για παράδειγμα, τι γίνεται με τους ορισμούς; Χθες, ο Λανουά αποφάσισε να στείλει στο «Γ. Καραϊσκάκης» σφυρίχτρες από την Ισπανία. Δεν είναι κατ’ ανάγκη κάτι κακό το συγκεκριμένο. Αλλά κάποιες συμπτώσεις δεν σε αφήνουν σε ησυχία.

Κοιτάς και ξανακοιτάς την τριάδα που θα πάρει θέση στο χορτάρι. Κάτι σου θυμίζει ο διαιτητής Χοσέ Μαρία Σάντσες Μαρτίνεθ που ορίστηκε. Όπως και οι βοηθοί του, ο Καμπανέρο Μαρτίνεθ και ο Χουάν Χοσέ Λόπες Μιρ. Μα, ναι! Οι ίδιοι ήταν που είχαν βρεθεί ξανά στο Νέο Φάληρο, όχι χρόνια πίσω, αλλά στις 8 Μαρτίου του 2026. Και κατά τρομερή σύμπτωση, στο ίδιο ντέρμπι: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ.

Έληξε, εκείνο το ραντεβού, 0-0 και ήταν για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Σούπερ Λίγκας. Μόνο ο VAR είναι διαφορετικός, τον Μάρτιο ο Βιλανουέβα ήρθε τώρα θα δούμε τον Μουνουέρα. Και τέταρτος ήταν ο Βεργέτης ενώ θα είναι την Κυριακή ο Τσακαλίδης. Για όσους θέλουν μια ακόμη λεπτομέρεια, ο ισπανός διαιτητής είχε κιτρινίσει στο 44′ τον Ρέτσο και στο 89′ τον Μιχαηλίδη. Ο ίδιος ρέφερι, ο Μαρτίνεθ, είχε παίξει και στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (1-1) το 2019. Σε κανένα ματς δεν άφησε με παράπονα τον Δικέφαλο.

Είναι προφανές πως ο Λανουά πορεύεται στη λογική «αυτούς ξέρω και αυτούς εμπιστεύομαι». Εκτός πια και ενώ οδεύουμε προς το τέλος της διαδρομής στο πρωτάθλημα, δυσκολεύεται να κάνει εναλλαγές διαιτητών και δη στα σημαντικά παιχνίδια, αυτά ανάμεσα στις ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις και διεκδικούν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Και βέβαια, παραμένει ερώτημα το πώς αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση με τη διαιτησία ο Μάκης Γκαγκάτσης. Πρόσφατα ήταν που «βγήκε από τα ρούχα του» ο ΠΑΟΚ. Μόλις πριν από λίγες ημέρες φώναξε η Λάρισα. Είχε προηγηθεί ο Βόλος. Δεν έχει νόημα να δούμε ποιος δεν έχει διαμαρτυρηθεί. Μπορεί κάποιος να υποστηρίξει πως όταν πολλοί ανεβάζουν τους τόνους, το κάνουν για τα επόμενα σφυρίγματα και άρα όλα πάνε πρίμα.

Είναι, όμως, αυτή η πραγματικότητα; ‘Η μήπως ο Στεφάν Λανουά με τις κινήσεις του «δένει τα χέρια» του προέδρου της ΕΠΟ;