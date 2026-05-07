Και εκεί που τα playoffs είχαν συχνότητα μιας αγωνιστικής κάθε 15 μέρες; Έρχεται η εβδομάδα που ξεκαθαρίζει τα πάντα με ματς κάθε τρεις μέρες. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή ως την έξοδο, με όλα να μπορεί να συμβούν για τους τρεις από τους τέσσερις μονομάχους, σύμφωνα με το καλεντάρι. Αναπόφευκτα λοιπόν μια άλλη «εξίσωση» για τα τεχνικά τιμ με βασικό ζητούμενο τη διάρκεια για μια κούρσα τριακοσίων λεπτών – με τις καθυστερήσεις…

Σε φόντο ερυθρόλευκο; Η εφαρμογή της νέας τάξης πραγμάτων λιτή και κατανοητή. Μπορεί ο Ολυμπιακός να τερματίσει από 3ος που είναι σήμερα στην ισοβαθμία των 61 β. με τον ΠΑΟΚ, μέχρι να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Προφανώς θα θελήσει να παίξει το χαρτί του ως το φινάλε, για τις λίγες έστω πιθανότητες της κατάκτησης του 49ου.

Δεν θα χρειαστεί λοιπόν μόνο τις δύο σερί νίκες στο Φάληρο με ΠΑΟΚ (10/5) και Παναθηναϊκό (13/5) που υπό προϋποθέσεις μπορούν να τον κρατήσουν στο κόλπο ως το τέλος. Θα πρέπει εάν και εφόσον να είναι σε θέση να παίξει «τελικό» στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ στο τελευταίο ματς της σεζόν (17/5).

Σαν να λέμε: Θα πρέπει το τεχνικό τιμ του Ολυμπιακού να ανοίξει εκ των πραγμάτων το rotation μέσα στην εβδομάδα. Να δώσει χρόνο συμμετοχής σε περισσότερους παίκτες, είτε αυτό συμβεί μέσα από την αρχική ενδεκάδα, είτε από τον χρόνο που μπορεί κάποιος να πάρει από τον πάγκο. Είναι ενδεικτικά τα δύο τελευταία ματς με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ εκτός. Διότι επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ την ίδια ενδεκάδα (Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Εσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ροντινέι, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί) και οι υπόλοιποι σχεδόν έμειναν αδρανείς.

Δεκαπέντε λεπτά στη Λεωφόρο και τις καθυστερήσεις της Τούμπας ο Μπιανκόν. Είκοσι τέσσερα λεπτά στην Τούμπα και δέκα στη Λεωφόρο ο Χρήστος Μουζακίτης. Είκοσι τέσσερα λεπτά και ο Ποντένσε με τον ΠΑΟΚ αλλά καθόλου με τον Παναθηναϊκό. Δεκατέσσερα λεπτά με τον ΠΑΟΚ ο Αντρέ Λουίς και μόνο τις καθυστερήσεις ο Μεντί Ταρέμι. Πέντε λεπτά με τον Παναθηναϊκό ο Λορέντσο Σιπιόνι.

Στα 195-200 λεπτά των δύο αγώνων, τα 34 του Μουζακίτη ό,τι περισσότερο ήρθε από τον πάγκο. Γιατί; Διότι ο προπονητής αποφάσισε να επιστρέψει σε μια «περσινή» ενδεκάδα. Γιατί αυτή τα πήγε περίφημα με τον Παναθηναϊκό και ανεξαρτήτως αποτελέσματος έδωσε μια ώρα πολύ καλού ποδοσφαίρου με τον ΠΑΟΚ.

Τώρα όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι αν ο στόχος του Ολυμπιακού είναι το 3Χ3 που μπορεί να τον κρατήσει ως το τέλος μέσα σε όλα. Πρέπει να μπουν και άλλοι στην εξίσωση, ώστε να υπάρξει το απαραίτητο φρεσκάρισμα. Συνήθως οι προπονητές σε τέτοιες εβδομάδες θέλουν πέραν του τερματοφύλακα και των στόπερ άλλος κανείς να μην ξεπεράσει τα 200 λεπτά συμμετοχής.

Και ο Μεντιλίμπαρ με το επιτελείο του αν μη τι άλλο ξέρει καλά να κάνει αυτούς τους λογαριασμούς. Επί δυόμισι χρόνια βρίσκεται με την υποχρέωση μιας τέτοιας διαχείρισης έχοντας ανοιχτές δύο και τρεις διοργανώσεις, να εξελίσσονται παράλληλα.

Ποιοι μπορεί να δώσουν rotation και μάλιστα να το κάνουν ακόμη και από την αρχική 11άδα κόντρα στον ΠΑΟΚ; Οι βασικοί υποψήφιοι είναι δύο. Ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι αντί του Φρανσίσκο Ορτέγκα στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Νιγηριανό να επιστρέφει δριμύτερος έπειτα από δύο αγωνιστικές που (ελέω διαβατηρίων) έμεινε εκτός αποστολής. Και ο Ντανιέλ Ποντένσε που εάν και εφόσον μπορεί να προκαλέσει ένα ολόκληρο ντόμινο. Να παίξει εκείνος σαν αριστερός winger, να στείλει τον Ζέλσον δεξιά, τον Ροντινέι μπακ αντί του Κοστίνια κ.λπ.

Πέραν τούδε όμως υπάρχει ο Χρήστος Μουζακίτης που μπορεί να παίξει τον ίδιο ρόλο στη μεσαία γραμμή. Υπάρχει ο Μεντί Ταρέμι που προφανώς και θα πρέπει να «αφαιρέσει» κάποια λεπτά συμμετοχής από τον λογαριασμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ενδεχομένως ο Αντρέ Λουίς που είναι μια παραπάνω λύση στους εξτρέμ ή ο Γιουσούφ Γιαζίτσι που εντός του «Καραϊσκάκης» είναι πάντα χρησιμότερος σε σχέση με τα εκτός.

Με τον ΠΑΟΚ είναι ζήτημα για μια-δύο αλλαγές στην 11άδα. Αν όμως προκύψει το τρίποντο, θα πρέπει με τον Παναθηναϊκό το rotation να ανοίξει. Ακριβώς για να μπορούν άπαντες να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για το τέλος με την ΑΕΚ.

Και για όσους επιμένουν ότι με έξι πόντους διαφορά από την Ένωση οι Ερυθρόλευκοι μένουν με το… ζόρι στην κουβέντα του τίτλου; Με 3Χ3 και ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ο Ολυμπιακός παίρνει το πρωτάθλημα. Για έναν οργανισμό που ζει και αναπνέει στον πρωταθλητισμό, από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το σενάριο στο τραπέζι, δεν υπάρχει άλλη σκέψη. Τρεις νίκες και όπου βγει…

¢ Σε τροχιά ενός ακόμη sold out ο Ολυμπιακός επιστρέφοντας στο σπίτι του. Σύμφωνα με χθεσινές πληροφορίες δεν έχουν απομείνει περισσότερα από δύο χιλιάδες εισιτήρια για το ματς της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ.