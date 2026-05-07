Η Ράγιο Βαγιεκάνο βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στιγμή της ιστορίας της, καθώς ταξίδεψε στη Γαλλία έχοντας υπέρ της το 1-0 του πρώτου αγώνα στο Βαγιέκας απέναντι στο Στρασβούργο.
Η ρεβάνς των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του UEFA Conference League είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (07/05, 22:00), με τους Μαδριλένους να διεκδικούν την πρώτη τους συμμετοχή σε ευρωπαϊκό τελικό.
Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, πάντως, δημιουργήθηκε ένταση έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε η αποστολή της Ράγιο. Συγκεκριμένα, περίπου στις 2 τα ξημερώματα, φίλοι του Στρασβούργου άναψαν πυροτεχνήματα και προκάλεσαν φασαρία, επιχειρώντας να επηρεάσουν τους παίκτες του Ινίγκο Πέρεθ πριν από τον κρίσιμο αγώνα.
Anoche se empeñaron en que no descansáramos en Estrasburgo.
Hotel de concentración del Rayo Vallecano.
02:00 horas. pic.twitter.com/zVKuDV53Lb
— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) May 7, 2026