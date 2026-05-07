Λιγότερες από δύο εβδομάδες απομένουν για το φινάλε της σεζόν, αν και στον Αρη το ουσιαστικό τέλος έχει γραφτεί ήδη. Ο Μάιος είναι η… γέφυρα από την τωρινή σεζόν στην επόμενη και για τους Θεσσαλονικείς όλο το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στο ιδιοκτησιακό.

Ενα μέτωπο στο οποίο φαντάζει δύσκολο να υπάρξει μέσα στον επόμενο μήνα κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Αρα να συνεχίσει ο Αρης με τον Καρυπίδη στο «τιμόνι». Δεν είναι, όμως απαγορευτικό να υπάρξουν και βήματα προόδου προς τον δεύτερο δρόμο στον οποίο ελπίζουν όλοι.

Αυτά έχουν να κάνουν με τις επαφές ανάμεσα στον Ερασιτέχνη, την ΠΑΕ και την Deloitte, η οποία έχει αναλάβει τη σύνταξη μίας έκθεσης βιωσιμότητας του ποδοσφαιρικού τμήματος, περιλαμβάνοντας μέσα και το πρότζεκτ του γηπέδου.

Το ερώτημα το οποίο ακόμα δεν έχει απαντηθεί ούτε από την πλευρά Καρυπίδη ούτε και από εκείνη του Ερασιτέχνη, είναι εάν έχουν πέσει οι υπογραφές για τη ρήτρα εμπιστευτικότητας προς την Deloitte. Οπως επίσης, εάν έχει υπογραφεί και η εξουσιοδότηση από την πλευρά Καρυπίδη προς την παγκοσμίου φήμης συμβουλευτική εταιρεία.

Δύο απαραίτητα πράγματα – πιθανό να έχουν προχωρήσει αλλά δεν επιβεβαιώνονται – ώστε να προχωρήσει το πλάνο που ήδη «τρέχει» για την εξεύρεση διάδοχης κατάστασης στα διοικητικά της ομάδας. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται να υπάρξει και συνέντευξη Τύπου το επόμενο διάστημα από τους ανθρώπους του ΑΣ, ανάλογα με κάποια μέτωπα τα οποία έχουν ανοικτά και περιμένουν εξελίξεις τις επόμενες μέρες.