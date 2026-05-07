Ένας Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση άνω των 900 ευρώ, μετά την αδυναμία του να βρει ξαπλώστρα σε ξενοδοχείο της Κω, λόγω της πρακτικής άλλων επισκεπτών να τις «κρατούν» με πετσέτες από νωρίς το πρωί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα βρετανικών ΜΜΕ, ο άνδρας, ο οποίος δεν κατονομάζεται, παραθέριζε στην Ελλάδα με την οικογένειά του το 2024. Όπως ανέφερε, ξυπνούσε στις 6 το πρωί και περνούσε έως και 20 λεπτά καθημερινά αναζητώντας διαθέσιμη ξαπλώστρα, χωρίς αποτέλεσμα.

Απογοητευμένος, προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά του ταξιδιωτικού του πράκτορα, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα «κράτησης» ξαπλωστρών με πετσέτες κατέστησε τις εγκαταστάσεις πρακτικά μη χρησιμοποιήσιμες.

Το δικαστήριο του Ανόβερου δικαίωσε τον τουρίστα, κρίνοντας ότι το πακέτο διακοπών της οικογένειας ήταν «ελαττωματικό». Οι δικαστές αποφάνθηκαν πως η οικογένεια των τεσσάρων δικαιούται αυξημένη επιστροφή χρημάτων, καθώς δεν απολάμβανε τις παροχές που είχε δικαίωμα να αναμένει.

Η οικογένεια είχε καταβάλει συνολικά 7.186 ευρώ για το ταξίδι στην Κω, ενώ αρχικά ο ταξιδιωτικός πράκτορας είχε επιστρέψει μόλις 350 ευρώ. Μετά την απόφαση, το ποσό της αποζημίωσης αυξήθηκε στα 986,70 ευρώ.

Η «μάχη της ξαπλώστρας» και οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις

Το δικαστήριο επισήμανε ότι, αν και ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν διαχειρίζεται το ξενοδοχείο, έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει μια οργανωτική δομή που θα διασφαλίζει «λογική» αναλογία ξαπλωστρών ανά επισκέπτη.

Το φαινόμενο του «πολέμου της ξαπλώστρας» ή του «πρωινού αγώνα» είναι γνωστό σε πολλούς τουρίστες: πρόκειται για την πρωινή «κούρσα» κρατήσεων ξαπλωστρών με πετσέτες.

Πέρυσι, βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν παραθεριστές στην Τενερίφη να κοιμούνται πάνω σε ξαπλώστρες για να εξασφαλίσουν θέση δίπλα στην πισίνα. Ορισμένες εταιρείες, όπως η Thomas Cook, έχουν ήδη θεσπίσει δυνατότητα προκράτησης θέσεων με επιπλέον χρέωση.

Στην Ισπανία, τουρίστες σε ορισμένες περιοχές κινδυνεύουν με πρόστιμο έως 250 ευρώ αν «κρατούν» ξαπλώστρες και απουσιάζουν για ώρες.

Αντιδράσεις και νέοι κανόνες στην Ελλάδα

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις στη Γερμανία, δύο στους τρεις πολίτες αντιτίθενται στην πρακτική κράτησης ξαπλωστρών, ενώ περισσότεροι από ένας στους δέκα δηλώνουν ότι θα αφαιρούσαν τις πετσέτες των άλλων. Παράλληλα, οι ίδιοι οι Γερμανοί τουρίστες θεωρούν συχνά τον εαυτό τους υπεύθυνο για το φαινόμενο.

Αντίστοιχη έρευνα μεταξύ Βρετανών τουριστών έδειξε ότι εκείνοι θεωρούν τους συμπατριώτες τους ως τους «πρωταθλητές» στο φαινόμενο της «κατάληψης» ξαπλωστρών.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε απαγόρευση της χρήσης ξαπλωστρών και ομπρελών σε περισσότερες από 250 παραλίες, στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού και την προστασία της άγριας ζωής. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000, και οι επισκέπτες καλούνται να χρησιμοποιούν μόνο πετσέτες για την παραμονή τους στις παραλίες.