Με επενδύσεις που αγγίζουν τα 15 εκατ. ευρώ για τη διετία 2026-2027, ο Όμιλος Φάις επιταχύνει τη στρατηγική ανάπτυξής του σε Ελλάδα και εξωτερικό, στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στον κλάδο λιανικής και χονδρικής. Ο όμιλος διατηρεί δραστηριότητα σε έξι χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και διαθέτει χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 100 διεθνή brands.

Όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής του Ομίλου, Χασδάι Καπόν, σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, το επενδυτικό πρόγραμμα υλοποιείται μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και έναν χρόνο μετά την είσοδο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για το 2026 έχουν προγραμματιστεί επενδύσεις ύψους 7-8 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2027 περίπου 7 εκατ. ευρώ. «Πρόκειται για προγραμματισμένο πρόγραμμα που δεν θα διστάσουμε να αυξήσουμε περαιτέρω εάν προκύψει κάποια ευκαιρία», υπογράμμισε ο κ. Καπόν.

Επέκταση σε νέες αγορές και ενίσχυση συνεργασιών

Κεντρικό άξονα της στρατηγικής αποτελεί η γεωγραφική επέκταση. Ο όμιλος βρίσκεται, σύμφωνα με τον κ. Καπόν, σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για είσοδο σε δύο νέες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης μέσω του brand Kiko Milano, του οποίου διαχειρίζεται το franchise. Παράλληλα, εξετάζεται η προσθήκη νέων εμπορικών σημάτων τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό, με έμφαση σε χώρες όπως η Τσεχία και η Σλοβακία.

Η ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς. Στα τέλη του 2025 λειτούργησε το πρώτο κατάστημα Kiko Milano στην Τσεχία, ενώ στις αρχές του 2026 ακολούθησε το δεύτερο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή καταστήματος στη Μπρατισλάβα, με τη διείσδυση στις δύο αυτές αγορές να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα.

Επενδύσεις και ανακαινίσεις στην ελληνική αγορά

Στην Ελλάδα, δρομολογείται νέο κατάστημα Kiko Milano στη Ρόδο, ενώ σε φάση κατασκευής βρίσκεται κατάστημα στον Πειραιά. Στη Μύκονο επαναλειτούργησε το κατάστημα Kiko Milano μετά τη χειμερινή διακοπή, ενώ προγραμματίζεται και νέο κατάστημα Καλογήρου. Εντός της πασχαλινής περιόδου τέθηκε σε λειτουργία κατάστημα Levi’s στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, ο όμιλος επενδύει σε ανακαινίσεις, με τα καταστήματα Mango στο River West και Ferragamo στη Σταδίου να καταγράφουν αύξηση πωλήσεων 15%-20% μετά την αναβάθμισή τους.

Νέες δραστηριότητες και οικονομική πορεία

Ο Όμιλος Φάις διευρύνει τις δραστηριότητές του και στον τομέα του wellness, τον οποίο θεωρεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους διεθνώς, επιδιώκοντας ισχυρή θέση στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, η στρατηγική των εξαγορών παραμένει ενεργή αλλά επιλεκτική, με στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και τον περιορισμό του κόστους.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το πρώτο τρίμηνο του 2026 κινήθηκε με θετικούς ρυθμούς, με τον Μάρτιο να παρουσιάζει υψηλές επιδόσεις. Ο Απρίλιος εμφάνισε υποχώρηση λόγω καιρικών συνθηκών και της χρονικής συγκυρίας του Πάσχα, ενώ τα στοιχεία του Μαΐου δείχνουν επαναφορά της δυναμικής στις λιανικές πωλήσεις.

Παρά την επιφυλακτικότητα των καταναλωτών εξαιτίας των διεθνών εξελίξεων, δεν έχουν εντοπιστεί πιέσεις στους τιμοκαταλόγους ή προβλήματα στις πληρωμές της χονδρικής. Η διοίκηση εκτιμά ότι η πορεία του ομίλου παραμένει ικανοποιητική, με την τουριστική περίοδο να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων του 2026.

Οικονομικά αποτελέσματα και μερισματική πολιτική

Το 2025 ο Όμιλος Φάις κατέγραψε ισχυρή οργανική ανάπτυξη, με τις συγκρίσιμες ενοποιημένες πωλήσεις να αυξάνονται κατά 7% και να διαμορφώνονται στα 226 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο παρέμεινε σταθερό στο 45,3%, ενώ τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 45,1 εκατ. ευρώ από 41,4 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο 9%. Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 15,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11%.

Ο τομέας ένδυσης και υπόδησης παραμένει ο βασικός πυλώνας του ομίλου, με πωλήσεις 168,2 εκατ. ευρώ και συμμετοχή 74,4% στον συνολικό κύκλο εργασιών. Τα καλλυντικά αυξήθηκαν κατά 11%, στα 30,2 εκατ. ευρώ, ενώ η εκμετάλλευση ακινήτων ενισχύθηκε κατά 32%, στα 13,7 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ONE OUTLET και της πλήρους ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων της L.S. Σαντορίνη Καμάρι Ξενοδοχειακή.

Η κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά, με τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 117,9 εκατ. ευρώ από 71,8 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 64,5 εκατ. ευρώ από 86,5 εκατ. ευρώ. Το κεφάλαιο κίνησης βελτιώθηκε σε 36 εκατ. ευρώ από αρνητικό 12,9 εκατ. ευρώ το 2024.

Η εταιρεία αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,155 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, με τη μερισματική απόδοση να ανέρχεται σε περίπου 4,3%, βάσει του κλεισίματος της 30ής Απριλίου 2026.