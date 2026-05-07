Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο.

Ήπιες μεταβολές καταγράφουν οι μετοχές στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την προσοχή στραμμένης στις διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.296,46 μονάδες σημειώνοντας μικρή πτώση 0,15%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 17,15 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+3,47%), της Τιτάν (+3,21%), της Elvalhalcor (+2,53%), της Lamda Development (+1,69%) και της Κύπρου (+1,28%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-3,77%), του ΟΛΠ (-2,76%), της Allwyn (-1,43%) και της ΔΕΗ (-0,80%).

Ανοδικά κινούνται 61 μετοχές, 28 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Unibios (+5,22%) και Lavipharm (+3,63%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Coca Cola HBC (-3,77%) και Εκτέρ (-3,70%).