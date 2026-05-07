Πανικός επικράτησε το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου σε αστικό λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πατήσια – Κηφισιά, όταν επιβάτες ήρθαν αντιμέτωποι με έναν άνδρα οπλισμένο με αιχμηρά αντικείμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο λεωφορείο βρισκόταν άνδρας που κρατούσε δύο λάμες και προκαλούσε αναστάτωση στους επιβάτες, φωνάζοντας και βρίζοντας.

Σκηνές τρόμου στο λεωφορείο στο Μαρούσι

Περίπου στις 08:15 το πρωί, ο 39χρονος άνδρας βουλγαρικής καταγωγής επιβιβάστηκε στο λεωφορείο από στάση στην περιοχή του Αμαρουσίου, κοντά στο Γηροκομείο. Κρατούσε δύο λάμες από ψαλίδι, μήκους 17,5 και 18 εκατοστών, σκορπίζοντας φόβο στους συνεπιβάτες του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον δράστη, βάζοντας τέλος στην αναστάτωση που είχε προκληθεί εντός του λεωφορείου.