Σε βάθος περίπου 40 μέτρων εντοπίστηκε το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου Corsage C στα βόρεια της Άνδρου, όπου συνεχίζονται οι έρευνες των λιμενικών Αρχών για τα αίτια του περιστατικού. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ. Η ποσότητα αυτή, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση της επιχείρησης, θεωρείται διαχειρίσιμη από τα αντιρρυπαντικά μέσα που επιχειρούν στο σημείο.

Ειδικά συνεργεία δυτών αναμένεται να πραγματοποιήσουν καταδύσεις προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση του κύτους. Την ίδια στιγμή, η ασφαλιστική εταιρεία του πλοίου ενημερώνεται για την πορεία των επιχειρήσεων και τις επόμενες απαιτούμενες ενέργειες.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από λιμάνι της Αλβανίας με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και εκτεταμένη εισροή υδάτων, γεγονός που οδήγησε στη βύθισή του.

Το Λιμεναρχείο Άνδρου προχώρησε στη σύλληψη του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας, στο πλαίσιο της προανάκρισης για το περιστατικό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων 28 περί αμέλειας, 273 περί κοινώς επικίνδυνης βλάβης, 274 περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και 277 του Ποινικού Κώδικα περί πρόκλησης ναυαγίου.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε στη βραχώδη περιοχή παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση.