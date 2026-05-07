Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στο Game 3 των Play-Offs από τη Βαλένθια με 91-87 στο «T-Center» και πλέον έχει ακόμη ένα match ball την Παρασκευή (8/5, 21:15), όπου θα επιδιώξει να κάνει το 3-1 και να πάρει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας (22-24/5). Παράλληλα, η EuroLeague γνωστοποίησε τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, για το Game 4 των «πράσινων» με τους Ισπανούς ορίστηκε ο Μεχντί Ντιφαλά. Πρόκειται για τον ίδιο ρέφερι που είχε βρεθεί στο επίκεντρο μετά το Game 3 της Ζάλγκιρις με τη Φενέρμπαχτσε, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων και του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, Ιμπραήμ Κουτλουάι.

Ο Κουτλουάι είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά: «Ο Ντιφαλά το ξανακάνει», εκφράζοντας έντονη ενόχληση για τις διαιτησίες του, προσθέτοντας πως «νιώθω πολύ άβολα στους αγώνες που διαιτητεύει» και κάνοντας λόγο για αποφάσεις που, κατά την άποψή του, επηρέασαν σημαντικά παιχνίδια και διοργανώσεις, ακόμα και Final Four.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντιφαλά είχε σφυρίξει και τους τέσσερις συνεχόμενους αγώνες του Παναθηναϊκού στην πορεία προς την κατάκτηση της EuroLeague το 2024, δύο στα Play-Offs με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και δύο ακόμη σε Final Four απέναντι σε Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο Game 4, μαζί με τον Ντιφαλά, τη διαιτητική τριάδα συμπληρώνουν ο Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία) και ο Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία).