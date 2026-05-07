Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας γιορτάζουν 40 χρόνια αδερφοσύνης και το Σαββατοκύριακό 9-10 Μαϊου θ’ αποτελέσει ορόσημο για τους εορτασμούς σε… “ερυθρόλευκο” τόνο.

Στις 9 Μαϊου στο θρυλικό “Μαρακανά” του Βελιγραδίου και στο περιθώριο της αναμέτρησης του Ερυθρού Αστέρα με τη Νόβι Πόζαρ, θα πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων, με παρουσία και αρκετών Ελλήνων φίλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει ταξίδι για το Βελιγράδι.

Μάλιστα στις 10 Μαϊου, μέρα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο “Γ. Καραϊσκάκης”, φίλοι του Ερυθρού Αστέρα θα βρεθούν στις εξέδρες του φαληρικού γηπέδου.

Το Zvezda_tv προανήγγειλε τον εορτασμό των 40 χρόνων φιλίας με ένα εντυπωσιακό βίντεο, που περιλαμβάνει πλάνα απ’ τον Πειραιά και το Βελιγράδι.