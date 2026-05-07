Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για το Game 4 της σειράς των playoffs της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια, στο Telekom Center, με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ο Εργκίν Αταμάν προχώρησε σε γραπτή δήλωση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΚΑΕ, στην οποία αναφέρθηκε στην προετοιμασία της ομάδας και στην αντίδραση που απαιτείται μετά το Game 3.

Ο Τούρκος τεχνικός τόνισε ότι το επιτελείο και οι παίκτες έχουν ήδη αναλύσει τα λάθη της προηγούμενης αναμέτρησης, με στόχο να μην επαναληφθούν στον κρίσιμο αγώνα της Παρασκευής.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αταμάν

«Αναλύσαμε τα λάθη που κάναμε στο Game 3 στην έδρα μας ώστε να μην τα επαναλάβουμε.

Αύριο θα πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στο κομμάτι της άμυνάς μας στο ανοικτό γήπεδο και στον αιφνιδιασμό. Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας».