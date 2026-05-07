Η Ελλάδα έκανε πριν από λίγες ημέρες ακόμη ένα σημαντικό βήμα για τη θωράκισή της, βάζοντας σε λειτουργία έξι νέους μικροδορυφόρους. Τέθηκαν σε τροχιά με την εκτόξευση του πυραύλου Falcon 9 της SpaceX της αποστολής Hellenic Space Dawn από την Καλιφόρνια στις 3 Μαΐου και πλέον η χώρα μας διαθέτει σε τροχιά 17 μικροδορυφόρους, ενισχύοντας την Πολιτική Προστασία και την κλιματική ανθεκτικότητα, αλλά και αναβαθμίζοντας την ελληνική θέση στη λίστα της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας.

Οπως λένε αρμόδιες πηγές, πρόκειται για πρόγραμμα που βασίζεται εξ ολοκλήρου σε ελληνική τεχνολογία, το οποίο αναπτύχθηκε από το ΕΚΠΑ και ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες και φέρνουν την Αθήνα πολύ κοντά στην επόμενη φάση που είναι η κατασκευή και μεγάλων δορυφόρων με την ελληνική συμμετοχή να φτάνει και να ξεπερνά το 50%.

Η ελληνική τεχνολογία των νέων μικροδορυφόρων είναι στην αιχμή του δόρατος της εξέλιξης στο συγκεκριμένο κομμάτι, καθώς επικοινωνούν μεταξύ τους και με τη γη με λέιζερ κάτι που αποκλείει τις υποκλοπές και κάνοντας το πρόγραμμα Hellenic Space Dawn αντικείμενο παρακολούθησης και από άλλες χώρες, φιλικές και μη. Είναι επίσης σημαντικό ότι από τους έξι νέους μικροδορυφόρους οι τέσσερις φέρουν θερμικό αισθητήρα για εντοπισμό πυρκαγιών και όχι μόνο, καθώς μπορούν να εντοπίσουν μια εστία φωτιάς μεγέθους μόλις λίγων μέτρων, σχεδόν τη στιγμή που ξεκινά. Η παρουσία θερμικού αισθητήρα στο Διάστημα δίνει δυνατότητες εντοπισμού ακόμα και κινούμενων οχημάτων με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για στρατιωτικές χρήσεις.

Αγρυπνος ψηφιακός φρουρός

Οι άλλοι δύο μικροδορυφόροι είναι οι δίδυμοι «Selene» και «Helios». Πρόκειται για δύο μικροδορυφόρους τύπου 8U CubeSat, σχεδιασμένους για την επίδειξη τεχνολογιών επικοινωνίας λέιζερ και επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για εφαρμογές παρατήρησης Γης. Αυτό όπως λένε πηγές του προγράμματος φέρνει την Ελλάδα ακόμα πιο κοντά στον επικοινωνιακό δορυφόρο που θα αναπτυχθεί για το υπουργείο Εθνικής Αμυνας με κονδύλια από το πρόγραμμα SAFE. Επισημαίνεται πως για δεκαετίες η παρουσία της Ελλάδας στο Διάστημα περιοριζόταν στη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς ή στη χρήση ξένων υποδομών. Ολα αυτά άλλαξαν οριστικά τον Μάιο του 2026. Με την επιτυχή εκτόξευση των τελευταίων μονάδων, το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων είναι πλέον μια πραγματικότητα: ένας «ελληνικός αστερισμός» 17 μικροδορυφόρων περιφέρεται πάνω από τα κεφάλια μας, λειτουργώντας ως ένας άγρυπνος ψηφιακός φρουρός.

Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική επίδειξη ισχύος, αλλά μια στρατηγική απάντηση στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας: την κλιματική κρίση, την εθνική ασφάλεια και την ανάγκη για ταχύτατη πολιτική προστασία.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μέσα, ο «αστερισμός» προσφέρει συνεχή ροή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δεν περιμένει πλέον μια κλήση από κάποιον περαστικό ή έναν εθελοντή· το σήμα έρχεται από το Διάστημα. Η δυνατότητα ανίχνευσης «hotspots» ακόμη και σε δύσβατες περιοχές δίνει το πλεονέκτημα του πρώτου πλήγματος, το οποίο είναι συχνά καθοριστικό για την αποφυγή μιας καταστροφής.

Πέρα από τις φλόγες, οι 17 μικροδορυφόροι αποτελούν τα νέα «μάτια» της χώρας στο Αιγαίο και τα ανατολικά σύνορα. Η αποστολή «Hellenic Space Dawn» ενσωματώνει τεχνολογία ραντάρ (SAR), η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση της θαλάσσιας και επίγειας κίνησης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες – ακόμη και με πυκνή συννεφιά ή στο απόλυτο σκοτάδι της νύχτας.

Παράλληλα επειδή η κλιματική αλλαγή δεν φέρνει μόνο φωτιές, αλλά και πλημμύρες, ξηρασία και ακραία καιρικά φαινόμενα, οι μικροδορυφόροι παρέχουν πολύτιμα στοιχεία για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την υγεία του εδάφους. Μετρώντας με ακρίβεια τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας και τη στάθμη των ταμιευτήρων νερού, το κράτος μπορεί πλέον να σχεδιάζει μακροπρόθεσμα έργα υποδομής βασισμένα σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε εκτιμήσεις. Παράλληλα, με τους μκροδορυφόρους αυτούς ο αγροτικός τομέας εισέρχεται σε μια νέα εποχή μιας και γίνεται εφικτή η χαρτογράφηση της υγείας των καλλιεργειών από το Διάστημα, κάτι που επιτρέπει τη βέλτιστη χρήση λιπασμάτων και νερού, μειώνοντας το κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.