Οργή και θλίψη κυριάρχησαν στην κηδεία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, ο οποίος δολοφονήθηκε στον Μυλοπόταμο Κρήτης. Η τελετή αποχαιρετισμού μετατράπηκε σε σκηνές έντονης συγκίνησης και αγανάκτησης, με τους συγγενείς και φίλους να αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό τέλος του νεαρού.

Μπροστά στην εκκλησία της Αγίας Κυριακής στον Χώνο Μυλοποτάμου, η αδελφή του 21χρονου ξέσπασε σε κλάματα και φωνές προς τους αστυνομικούς, ενώ οι παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να τη συγκρατήσουν. Η συναισθηματική φόρτιση ήταν έκδηλη, καθώς όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί για το τελευταίο «αντίο» μιλούσαν για ένα παιδί που χάθηκε άδικα.

Οι γονείς του Νικήτα, βυθισμένοι στον πόνο, δήλωναν πως τίποτα δεν μπορεί να απαλύνει την πληγή της απώλειας. Όπως ανέφεραν συγγενείς τους, τους πνίγει το αίσθημα του άδικου, επαναλαμβάνοντας ότι ο γιος τους είχε μείνει απροστάτευτος από την Αστυνομία, παρά τις προηγούμενες καταγγελίες που είχαν γίνει γνωστές τα τελευταία χρόνια.

Η ρήξη μετά το δυστύχημα του 2023

Στενός φίλος του θύματος ανέφερε στην εκπομπή Live News, ότι όλα άλλαξαν περίπου 40 ημέρες μετά το τροχαίο δυστύχημα του 2023. Όπως είπε, στην αρχή οι δύο οικογένειες πενθούσαν μαζί, όμως στη συνέχεια η σχέση τους διαλύθηκε. Το μίσος και η καχυποψία αντικατέστησαν τη φιλία, σηματοδοτώντας την αρχή μιας τραγικής πορείας.

«Ποια συγνώμη; Ο Νικήτας μέχρι και τα 40 του ήταν στο σπίτι. Μετά τα 40 έγινε ό,τι έγινε… Αυτό που έγινε χθες, ήταν πολύ απρόοπτο. Ποιος περίμενε ότι θα τον τελειώσει στη μέση, μέσα στον δρόμο, έτσι; Κανένας», δήλωσε ο φίλος του, περιγράφοντας την ένταση που είχε προηγηθεί.

Το βίντεο-ντοκουμέντο της δολοφονίας

Τα ντοκουμέντα από τη στιγμή της δολοφονίας προκαλούν σοκ. Ο 54χρονος δράστης εντόπισε το κόκκινο αυτοκίνητο του Νικήτα στο αντίθετο ρεύμα και του έκλεισε τον δρόμο. Οι δύο άνδρες βγήκαν από τα οχήματά τους και σύμφωνα με τον ειδικό αναλυτή και επίτιμο πρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής Γιώργο Καλιακμάνη, ο 21χρονος προσπάθησε να απωθήσει τον 54χρονο που κρατούσε πιστόλι και γύρισε να τρέξει στην απέναντι πλευρά, όπου υπάρχει ένα ξενοδοχείο για να σωθεί.

Ο 21χρονος δεν είχε καμία πιθανότητα διαφυγής. Νέο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την απέλπιδα προσπάθειά του να σωθεί, ενώ κλωτσάει τον οπλισμένο δράστη. Οι αυτόπτες μάρτυρες παρακολουθούσαν παγωμένοι τη σκηνή, χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν. Μέσα σε δευτερόλεπτα ο δράστης πυροβόλησε έξι φορές πισώπλατα τον 21χρονο. Μάλιστα, μετά τον πρώτο πυροβολισμό και ενώ ο Νικήτας έπεσε στο οδόστρωμα, ο Παρασύρης πήγε από πάνω του, πιθανόν τον πάτησε με το πόδι του και τον πυροβόλησε άλλες πέντε φορές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 54χρονος δεν έδειξε μεταμέλεια ούτε μετά τη σύλληψή του. Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ένιωθε πως έκανε αυτό που «έπρεπε», επιμένοντας στο σχέδιο που είχε καταστρώσει στο μυαλό του.

Οι μαρτυρίες και οι κατηγορίες

Ο Νικήτας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου χωρίς τις αισθήσεις του, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε ότι μέσα στο αυτοκίνητο του θύματος υπήρχε και δεύτερο άτομο, το οποίο τράπηκε σε φυγή μετά τους πυροβολισμούς. Ωστόσο, η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης, πως σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν πέσουν οι πρώτοι πυροβολισμοί ακούστηκε μια γυναικεία φωνή να φωνάζει στον δολοφόνο: «Πάμε, δώσε».

Οι κατηγορούμενοι και η επόμενη μέρα

Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια, καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της επίθεσης.

Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Οι αρχές έχουν λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, σε μια προσπάθεια να αποτραπούν νέες εντάσεις και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης βεντέτας στην περιοχή.