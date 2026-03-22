Περισσότερα από 340.000 νοικοκυριά αναμένεται να ενταχθούν στα νέα προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ» και «Αλλάζω συσκευή», που θα προκηρυχθούν τους επόμενους μήνες στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν κατά 50% μεγαλύτερος σε σχέση με τα 232.000 νοικοκυριά που συμμετείχαν στα αντίστοιχα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται σύντομα.

Το νέο «Εξοικονομώ»

Οι δράσεις του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου παρουσιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα ενεργοποιηθούν μετά την έγκρισή τους από την ΕΕ.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ΑΠΕ, μέσω των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ενταχθεί προς αναβάθμιση 102.000 κατοικίες, με επιδοτήσεις ύψους 1,35 δισ. ευρώ, κινητοποιώντας επενδύσεις άνω των 1,6 δισ. ευρώ στην αγορά.

Στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο προβλέπεται να ενταχθούν επιπλέον 62.000 νοικοκυριά, με ποσοστά επιδότησης που θα ξεπερνούν το 80%. Παράλληλα, ενισχύεται η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων, με τουλάχιστον 170.000 και 110.000 επιπλέον ωφελούμενα νοικοκυριά αντίστοιχα.

Επιπλέον, μέσω των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης ενισχύθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και μέσω του «Αλλάζω Συσκευή για επιχειρήσεις». Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με την αναβάθμιση περίπου 10.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων, κυρίως σε κλάδους με υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας.

Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εφαρμογή του νέου μοντέλου χρηματοδότησης on-bill financing, όπου ο πάροχος ενέργειας αναλαμβάνει το αρχικό κόστος της αναβάθμισης και ο πολίτης αποπληρώνει την επένδυση μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Παράλληλα, σχεδιάζεται το Πρόγραμμα Επιδότησης Ανακαίνισης Παλαιών Κατοικιών με ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις, το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί τον Μάιο. Το πρόγραμμα θα αφορά κυρίως κλειστές αλλά και χρησιμοποιούμενες κατοικίες, καλύπτοντας έως και το 90% των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατη επιδότηση 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Η συμμετοχή συνεπάγεται τη χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία ή τη μακροχρόνια μίσθωση για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Το ανώτατο εισοδηματικό όριο ορίζεται στα 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί. Για άγαμο άτομο το όριο είναι 25.000 ευρώ, ενώ για μονογονεϊκή οικογένεια 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»

Την ίδια περίοδο παραμένουν ανοιχτά δύο προγράμματα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και το «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου».

Το «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ, προσφέρει άτοκα δάνεια 5.000 – 25.000 ευρώ, χωρίς εισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια, για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (θερμομόνωση, ενεργειακά κουφώματα, ηλιακό θερμοσίφωνα, φωτοβολταϊκό κ.ά.). Η καταληκτική ημερομηνία σύναψης σύμβασης δανεισμού είναι η 30η Ιουνίου 2026.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» στοχεύει στην αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών προς μακροχρόνια μίσθωση. Προβλέπει επιδότηση έως 13.500 ευρώ για κενές κατοικίες που θα ενοικιαστούν για τουλάχιστον τρία χρόνια, καλύπτοντας το 60% του κόστους ανακαίνισης ή επισκευής, έως 8.100 ευρώ. Το ακίνητο πρέπει να έχει εμβαδόν έως 100 τ.μ. και να ήταν κενό τα τρία προηγούμενα χρόνια.

Για την καταβολή της επιδότησης απαιτείται μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου για τουλάχιστον τρία έτη, εξασφαλίζοντας έτσι τόσο την ενεργειακή αναβάθμιση όσο και την αξιοποίηση ανενεργών κατοικιών.

